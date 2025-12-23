Puerto Antioquia incorporó una red privada LTE de grado industrial como parte de la infraestructura tecnológica que soportará la operación de su terminal marítima en el Golfo de Urabá. La solución fue implementada por Movistar Empresas y corresponde a la primera red de este tipo instalada en un puerto en Colombia.
La terminal, actualmente en desarrollo, fue diseñada para movilizar hasta 7 millones de toneladas de carga al año. Su ubicación le permite estar aproximadamente 350 kilómetros más cerca de los principales centros productivos del país frente a otros puertos del Caribe, una variable relevante en la estructura de costos logísticos.
Conectividad como parte de la infraestructura operativa
En el caso de Puerto Antioquia, la conectividad hace parte de la infraestructura básica del proyecto. Desde su diseño, la terminal fue concebida para operar con sistemas digitales integrados, lo que exige comunicaciones estables y controladas entre equipos, sistemas y personal operativo.
La red privada LTE funciona sobre espectro controlado y está compuesta por siete antenas que cubren las distintas áreas del puerto. Este esquema permite mantener comunicación continua y con baja latencia en las operaciones críticas, sin depender de redes públicas.
De acuerdo con Movistar, esta infraestructura será utilizada para el control de procesos, el seguimiento de la carga y la coordinación de equipos, aspectos centrales en la operación diaria de una terminal multipropósito.
Fabián Hernández, CEO Movistar Colombia afirmó, “Puerto Antioquia es mucho más que una obra de infraestructura: es un motor de desarrollo que conectará a Colombia con nuevas oportunidades en el comercio internacional. Con esta red LTE privada, garantizamos operaciones más eficientes, seguras y preparadas para la automatización”
La implementación de la red LTE privada también permite preparar la operación para una mayor digitalización de procesos. En la práctica, habilita la integración de sistemas de monitoreo, automatización y control que suelen ser utilizados en terminales portuarias de gran escala.
Este tipo de infraestructura se ha convertido en un estándar operativo en proyectos portuarios modernos, particularmente en aquellos que buscan manejar altos volúmenes de carga con menores márgenes de error y mayor previsibilidad en sus procesos.
Puerto Antioquia hace parte de la estrategia de ampliación y diversificación de la infraestructura portuaria del país, con impacto directo sobre la dinámica logística del noroccidente colombiano. Su entrada en operación apunta a redistribuir flujos de carga, reducir recorridos terrestres y generar nuevos encadenamientos económicos en la región de Urabá.
“Este es el primer puerto del país pensado en ser 100% digital desde el inicio. La conectividad es tan esencial para un puerto moderno como sus muelles y grúas. Esta red privada LTE industrial nos permite garantizar operaciones seguras, trazables y en tiempo real, preparando a Puerto Antioquia para convertirse en un hub logístico de clase mundial”, afirmó Alejandro Costa, CEO de Puerto Puerto Antioquia.