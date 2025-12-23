Puerto Antioquia se prepara para iniciar de manera formal sus actividades portuarias. Como parte de ese proceso, el próximo 24 de diciembre llevará a cabo un ejercicio operativo controlado con un buque portacontenedores.
Puntualmente, la prueba consistirá en la movilización de contenedores vacíos con el fin de validar los procedimientos logísticos, técnicos, de seguridad y de coordinación interinstitucional en las fases previas a la puesta en marcha de la operación.
“Esta operación se realizará únicamente con fines de prueba y no implica el embarque de carga de exportación ni el descargue de mercancías, por lo que no debe considerarse como un inicio de operaciones comerciales. Las pruebas estarán limitadas a operaciones marítimas y movimientos internos de unidades vacías”, aclaró Puerto Antioquia.
El ejercicio tendrá una duración aproximada de ocho horas (entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.) y permitirá evaluar los procesos internos de cargue y descargue de contenedores, así como de seguridad industrial.
En esa lista también se incluyen otros pendientes a valorar como las comunicaciones operativas, los protocolos de protección y la atención en muelle.
Así se realizarán las pruebas en Puerto Antioquia
Ahora bien, durante el desarrollo de estas maniobras se llevará a cabo con la participación de un buque portacontenedores de línea, operado por la naviera CMA CGM. Una vez atracado, se realizará el descargue de los contenedores, su almacenamiento temporal en el patio de la terminal durante el ejercicio y su posterior cargue nuevamente al mismo buque, que retornará a su punto de origen al finalizar la jornada.
Las acciones de atraque y zarpe contarán con la asistencia de dos pilotos prácticos y dos remolcadores. Además de personal operativo capacitado.
“Este ejercicio operativo constituye un paso fundamental en la transición de Puerto Antioquia hacia su fase operativa, y se llevará a cabo con la coordinación institucional de la Dirección General Marítima (DIMAR) y demás autoridades competentes, garantizando su adecuada ejecución bajo condiciones seguras y en cumplimiento de la normativa vigente”, destacó la terminal.
