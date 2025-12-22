El sector floricultor de Colombia -que está volcado en su mayoría a los mercados internacionales- afronta uno de los momentos más retadores y se encuentra a la expectativa de lo que pueda pasar el próximo año con el comercio exterior en el mundo.
La crisis diplomática con Estados Unidos (EE. UU.), los aranceles a las flores, la revaluación del peso y un entorno geopolítico incierto, configuraron un escenario de alta presión para un sector que destina más del 80 % de sus exportaciones al país norteamericano.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), a lo anterior se sumaron, además, “incrementos en los costos de producción, muy por encima de la inflación; un contexto interno de incertidumbre económica que profundizó los desafíos de competitividad y logística; y el clima, que muchas veces jugó en contra”.
Entre enero y octubre de este año, según el más reciente boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones del sector floricultor registraron una caída de 0,04 %, frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que, si bien no es muy representativa, sí da cuenta de un retroceso en la actividad. En total, las ventas fueron por US$979,8 millones.
Mientras que, hasta julio de este año, mercados como el de Canadá, Reino Unido y Países Bajos registraban incrementos en las exportaciones de flores colombianas del 19,2 %, 23,3 % y 10,1 %, respectivamente, las flores vendidas a EE. UU. solo subieron un 2,3 %, tal como se evidencia en las bases de información de Colombia Productiva.
Dicho comportamiento se explica mayoritariamente por los aranceles que aún permanecen vigentes para el ingreso del producto a Estados Unidos, su principal mercado en el mundo.
Las flores colombianas han tenido que combatir todo este año con esa incertidumbre de política comercial desatada por el Gobierno de Donald Trump.
Desde abril entró en vigor todo el paquete de aranceles recíprocos impuestos a cientos de países en el mundo por la administración Trump, que contemplaban alzas en el gravamen que iniciaban en 10 % (tarifa que quedó establecida para el caso de los productos colombianos).
El 14 de noviembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que modificó a 0 % este arancel a una serie de productos básicos como café, frutas tropicales, cacao, carne de vacuno, entre otros, por no ser producidos en EE. UU., pero las flores no quedaron incluidas allí, lo que significa que siguen con la tarifa plena del 10 %.
Las flores colombianas frente a sus principales competidores
Si bien el 2025 ha planteado retos para el ingreso de la floricultura colombiana a EE. UU., es importante mencionar también que el país aún tiene oportunidades frente a sus principales competidores en el mundo.
De acuerdo con un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, Ecuador mantiene un arancel del 21,8 % para la exportación de rosas a EE .UU., mientras que Colombia continúa con el 10 % para todos los productos florales, lo que le da una ventaja.
En el caso ecuatoriano, esa tarifa se compone de un arancel base de 6,8 % que tenía el país previo a la nueva política arancelaria de Trump, entendiendo que no existen acuerdos comerciales entre los dos países. Así las cosas, a ese 6,8 % se sumó la sobretasa recíproca de 15 %, lo que dio el total 21,8 %.
Las flores, tanto Colombia como Ecuador, se encuentran -según la orden ejecutiva de noviembre de la Casa Blanca- entre los productos a los que se les podría eliminar el arancel si se cumplen con ciertas condiciones.
En la actualidad, Trendeconomy calculó que el 59 % de las flores que importa Estados Unidos provienen de Colombia, seguida en el segundo y tercer lugar por Ecuador (26 %) y Canadá (4,2 %).
“Diversas agremiaciones en EE. UU., entre ellas la Asociación Americana de Floristas, están ejerciendo presión para que, en la decisión ejecutiva de la Casa Blanca que eliminó los aranceles a productos agropecuarios básicos, también se incluyan a las flores”, expuso Bancolombia.
Mientras se avanza en ese tema, Asocolflores expuso que las certificaciones en sostenibilidad que impulsan la competitividad de flores colombianas en el exterior siguen aumentando.
Hoy en Colombia más del 70 % de los cultivos de exportación cuentan con el sello FSF (Florverde Sustainable Flowers) de buenas prácticas, incluyendo 30 pequeños productores.
Entre Colombia y Ecuador ya son más de 9.000 hectáreas certificadas, mientras que, en Nicaragua, Perú y otros países de Centro América avanzan procesos de preparación de grupos empresariales para iniciar este camino.
“La dinámica del mercado en el 2025 tuvo impacto en distintos sectores. Por nuestro lado específicamente en el transporte de flores, se ha enfatizado la necesidad de operar con más agilidad y capacidad de adaptación”, afirmó Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo.
Durante el 2025, esta compañía ha transportado más de 120.000 toneladas de flores desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos, Europa y Asia. “Sin duda un mercado de gran relevancia al cual continuamos acompañando con la experiencia y el conocimiento que tenemos”, resaltó el empresario.
Los retos en diversificación de mercados y empleo
Sumado a lo que pueda pasar en el mercado estadounidense, para Alejandro Escobar, gerente de Sectorial, otros de los desafíos de la floricultura colombiana están asociados a la diversificación de mercados y el empleo.
“Lo que más nos preocupa en el sector de flores es que nosotros exportamos US$2.348 millones y EE. UU. es el 79 %. Entonces no hemos tenido la capacidad de diversificar esa oferta, pese a que tenemos una ventaja de más de 520 especies de flores y 1.500 variedades, un sustento para las economías de Cundinamarca y Antioquia, que juntos tienen 10.808 hectáreas. Por eso hoy el principal reto es poder llevar las flores a otros lugares”, expuso.
El experto hace énfasis en que si bien en la actualidad los principales competidores son Ecuador y Canadá, hay que pensar en otras geografías. “Si nosotros pensamos en otras regiones como Europa o China, ahí competiríamos principalmente con los africanos, quienes han avanzado mucho”.
Según Escobar, preocupa también un posible incremento de doble dígito del salario mínimo para el próximo año en un sector muy intensivo en mano de obra, pero que recibe el salario base.
Finalmente, expuso que la revaluación del peso colombiano no es un tema que preocupe tanto porque “los floricultores son unos de los actores que mejor desarrollo financiero han tenido a través de diferentes tipos de coberturas “y la tasa de cambio en Colombia en $3.800 sigue siendo buena para floricultores. Además, no vemos que el otro año vaya a disminuir, sino puede estar en rondando los $4.000”.
Las proyecciones
De cara a 2026, la floricultura colombiana se prepara para un año igualmente desafiante, marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, el contexto electoral nacional y la evolución de las relaciones comerciales internacionales, especialmente con Estados Unidos.
Y es que, a los retos de la tasa de cambio, los costos y los aranceles, este sector -que emplea más de 240.000 personas- busca recuperar la confianza para la inversión y garantizar condiciones de competitividad y sostenibilidad de largo plazo.
“En este escenario, Asocolflores continuará liderando una agenda orientada a proteger el empleo formal, fortalecer la competitividad del sector y consolidar una floricultura social y ambientalmente responsable, clave para el desarrollo rural y exportador del país”, finalizó la agremiación.