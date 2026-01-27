La industria del cannabis medicinal en Colombia continúa registrando un crecimiento sólido. En 2025, este sector logró expandirse entre un 25 % y un 35 %, impulsado en parte por la estabilidad del marco regulatorio y la apertura de canales de exportación.
De acuerdo con un análisis de Carmen’s Medicinals, este dinamismo se ha visto reflejado en la alta demanda en el segmento de fármacos para uso humano. Los datos muestran que el año pasado solo este rubro registró un aumento del 30 %.
Por su parte, la categoría de cosméticos derivados del cannabis se aceleró un 22 %; mientras que los productos de uso veterinario (enfocados en tratamientos para el dolor y la ansiedad en mascotas) crecieron un 15 %.
El reporte de Carmen’s Medicinals también muestra que, en materia de formatos, la comercialización está registrando buenos rendimientos. Los datos evidencian que los aceites lideran la lista como el producto más comercializado, con un 78 % del total de las ventas.
Juan Romero, CEO de la entidad, destacó que “la disposición de los profesionales de la salud para incorporar estos derivados en sus protocolos clínicos marcó un hito en 2025, pues registró un aumento de entre el 28 % y el 35 % en la emisión de prescripciones médicas”.
El experto señaló que esta tendencia se ha visto apalancada por una mayor evidencia científica y programas de formación que han reducido los riesgos legales percibidos.
¿Cómo se mueve la industria del cannabis?
Según datos del Observatorio Colombiano de la Industria del Cannabis (OCIC), el consumo se concentró en los grandes centros urbanos, pues Bogotá lideró el mercado con una participación del 40 %, seguida por Medellín con un 20 % y Cali con un 15 %.
Por otro lado, la Costa Caribe, impulsada por el turismo médico, alcanzó un 10 % de la cuota nacional, mientras que el Eje Cafetero registró un 8 %.
En ese contexto, Romero señaló que el 2026 se proyecta como un año en el que ese crecimiento se continuará consolidando.
“El motor de este avance será la diversificación de la oferta, con la entrada de nuevas presentaciones como aislados de diferentes cannabinoides, la flor seca con fines medicinales y tópicos avanzados. Además, la digitalización y la telemedicina jugarán un papel fundamental en la expansión del mercado, facilitando la prescripción y el seguimiento de pacientes en regiones intermedias donde la adopción aún es incipiente”, resaltó el directivo.
De igual forma, el experto señaló que la industria prevé que la integración de certificaciones internacionales y una trazabilidad robusta permitirán capturar mayor valor en los mercados de alta demanda en el exterior.
