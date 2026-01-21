Tras nueva reducción de jornada laboral, así se podrían preparar las empresas para un nuevo cambio

Uno de los cambios normativos que marcará de manera significativa la dinámica laboral en Colombia es la culminación del proceso de reducción gradual de la jornada de trabajo, prevista en la Ley 2101 de 2021. A partir de 2026, la jornada laboral ordinaria deberá ajustarse a un máximo de 42 horas semanales, lo que representa un desafío relevante para las empresas, que deberán revisar de forma integral su estructura organizacional, sus costos operativos y sus procesos internos con el fin de evitar contingencias de carácter legal y financiero.
Si bien la medida ha sido valorada como un avance en materia de bienestar y equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores, distintos sectores empresariales han advertido que su implementación no resulta neutra desde el punto de vista económico. Por el contrario, implica ajustes que pueden traducirse en mayores cargas para los empleadores, especialmente en actividades intensivas en mano de obra o con esquemas de turnos extendidos.
Una encuesta realizada por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), en la que participaron más de 170 compañías de diversos tamaños y regiones del país, evidenció que más del 70 % de las organizaciones prevé incrementos en sus costos operativos como consecuencia directa de la reducción de la jornada laboral. Este impacto estaría asociado, principalmente, al aumento en el valor de la hora ordinaria de trabajo, dado que los empleados laborarán menos tiempo sin que exista una disminución en su salario mensual.
Este ajuste incide de manera directa en la nómina, ya que el valor de la hora de trabajo constituye la base para la liquidación de conceptos como recargos nocturnos, dominicales y horas extra. Al incrementarse el valor de la hora ordinaria, estos recargos se encarecen de forma automática, lo que obliga a las empresas a replantear sus esquemas de turnos y su planificación operativa para mitigar el impacto financiero.
El panorama se torna aún más complejo al coincidir con la entrada en vigor de disposiciones clave de la Reforma Laboral, contenida en la Ley 2466 de 2025. A partir de 2026, el recargo nocturno deberá reconocerse desde las 7:00 p. m., y el trabajo dominical tendrá un recargo del 100 %. En la práctica, estas modificaciones implican que una hora extra laborada en jornada dominical y nocturna tendrá un costo considerablemente superior al que se registra en la actualidad, lo que incrementa la presión sobre los presupuestos empresariales.
¿Cómo deben actuar las empresas ante los cambios en jornada laboral en Colombia?
Frente a este contexto, expertos en derecho laboral coinciden en la necesidad de que las empresas adopten una actitud preventiva y planificada. Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, señala que resulta fundamental actuar con anticipación y realizar una revisión detallada de los contratos individuales de trabajo, en especial aquellos a término fijo y los contratos de aprendizaje. Asimismo, destaca la importancia de actualizar el Reglamento Interno de Trabajo, de modo que refleje de manera clara los nuevos horarios y el ajuste en el divisor utilizado para el cálculo y pago de las horas laboradas.
La falta de coherencia entre la normativa interna de las organizaciones y la legislación vigente puede derivar en reclamaciones judiciales por reliquidaciones de nómina, así como en sanciones administrativas. En este sentido, una correcta armonización documental no solo reduce riesgos legales, sino que también aporta claridad tanto para empleadores como para trabajadores.
Adicionalmente, se han identificado prácticas que representan un alto nivel de riesgo, como la intención de compensar la reducción de la jornada mediante la eliminación de tiempos de descanso, entre ellos la hora de almuerzo. Este tipo de medidas contraviene de manera directa la normativa laboral y puede dar lugar a investigaciones y sanciones por parte del Ministerio del Trabajo, además de afectar el clima organizacional.
No obstante, la reducción de la jornada laboral también contempla algunos alivios normativos para los empleadores. Una vez se complete la implementación total de las 42 horas semanales, las empresas quedarán exoneradas de la obligación de otorgar el denominado “Día de la Familia” y de destinar tiempo laboral para actividades recreativas y culturales previstas en disposiciones anteriores. A partir de julio de 2026, estos beneficios pasarán a ser de carácter voluntario, quedando a discreción de cada empresa mantenerlos como incentivos extralegales.