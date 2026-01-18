Esto pasará tras último recorte a la jornada laboral en Colombia

De acuerdo con una ley aprobada por el Congreso de la República, la jornada laboral en Colombia para los trabajadores del país debe tener un último recorte de este año.
El máximo permitido que tienen los trabajadores para desempeñar compromisos contractuales con una empresa va a quedar en las 42 horas desde julio de este año, límite que se viene reduciendo desde las 48 horas anteriormente permitidas.
La jornada laboral en Colombia cambia de esta manera teniendo en cuenta que se debe garantizar más tiempo libre para los trabajadores, a medida que no se afecta el nivel salarial que reciben.
De acuerdo con el mismo proyecto, de esta manera el país se equipara a los límites de trabajo que se imponen en economías pares regionales, aunque sigue teniendo una jornada relativamente alta respecto a la que se ve en otras regiones.
Lo que sigue por la reducción de la jornada laboral en Colombia
Indica la Ley que, en favor de los empresarios, estas modificaciones llevan a que se elimine, también desde julio de este año, el día de la familia que se otorgaba a los empleados, correspondiente a jornadas completas de descanso pagas.
Ahora, sobre qué pasará una vez se termine la reducción de la jornada laboral en Colombia, ni la misma ley ni la reforma laboral imponen nuevos cambios sobre esa materia.
Sin embargo, ha mencionado el gobierno Petro, desde su administración apoyarían que la jornada máxima permitida a la semana se reduzca hasta las 40 horas.
Esta propuesta ha sido ya rechazada por comerciantes y empresarios, quienes aseguran que, además de lo que pasó con el salario mínimo, genera presiones muy complejas de atender y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.