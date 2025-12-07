Noticias sobre reforma laboral

Este mes, miles de trabajadores verán importante aumento en su salario por cambio en jornada laboral en Colombia

La jornada laboral en Colombia cambia por cuenta de la aprobación de la reforma al código sustantivo del trabajo.

Trabajadores colombianos. Foto: Valora Analitik.

En el marco de la aprobación de la reforma a las reglas regulan los derechos de los trabajadores del país, se aprobó un cambio sustancial para la jornada laboral en Colombia.

La modificación aplicará desde el próximo 25 de diciembre y tiene en cuenta cambios sobre el tiempo que deben trabajar las personas en la jornada diurna y en la jornada nocturna, así como sus respectivos pagos o recargos.

Imagen: Prensa MinTrabajo

De acuerdo con la nueva norma, esta disposición sobre la jornada laboral en Colombia aplica para todos los trabajadores del país, sin importar el segmento de la economía nacional en la que se encuentre su actividad.

Según la norma, las modificaciones se aplican al máximo de horas correspondientes a la jornada nocturna y la correspondiente a la jornada diurna.

De un lado, quedó establecido que todo trabajo que se lleve a cabo entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche se reconoce como la jornada diurna, sin condicionar cambios sobre pagos en este lapso.

El desempleo en Colombia se mantienen en cifras bajas en lo corrido de 2025. Foto: IDU

Lo que se paga por trabajar en la nueva jornada laboral nocturna en Colombia

Ahora, la jornada laboral nocturna es aquella que se lleva a cabo desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Antes la jornada de trabajo nocturna empezaba desde las 9 de la noche.

El cambio, que amplia en dos horas el beneficio para los trabajadores, se lee también en lo aprobado en la reforma laboral, supone una mejoría en el pago del empleador.

Este reconocimiento salarial se fija dependiendo de algunos factores, pero una persona que cumpla una parte de su jornada laboral en la noche deberá recibir un recargo del 35 % sobre el valor de la hora ordinaria.

Jornada laboral en Colombia cambiaría. Imagen: Tomada de cuenta oficial en X de Corabastos

Ahora, en caso de que la jornada laboral nocturna suponga un trabajo de horas extra, el recargo subirá hasta el 75 %, también beneficio salarial que debe reconocerse dentro de la quincena o mesada.

