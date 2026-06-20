Las más recientes mediciones dan cuenta de que el voto en blanco en Colombia, para la segunda vuelta presidencial, no tiene mayores posibilidades de tener un comportamiento destacado.
Esto último teniendo en cuenta que, como ocurrió en la segunda vuelta de hace cuatro años, el país podría enfrentarse a una disputa cerrada entre los dos contendientes, en este caso Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Sin embargo, el voto en blanco en Colombia tiene una validez simbólica y tiene también un mensaje político muy fuerte, pero sus efectos sobre la elección final, al menos en la segunda vuelta, no serían determinantes.
Implicaciones de que gane el voto en blanco en Colombia
De acuerdo con la Constitución, en caso de que el voto en blanco ganara no se podría tomar como decisión jurídica con implicaciones para las elecciones, solo tiene implicaciones de peso en la primera vuelta.
Si mañana esta tercera opción les ganara a los candidatos en disputa no se repetiría la votación, según lo determina la Constitución en su artículo 258, llevando a que el ganador de la elección sea el candidato que alcanzara la mayoría de votos frente a su inmediato contrincante.
Ese efecto de una eventual repetición de votaciones se daría si el voto blanco en Colombia ganara en la primera vuelta, lo que incluso llevaría a que se presenten nuevos candidatos.
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Para este domingo 21 de junio, según la Registraduría, casi 41 millones de colombianos están habilitados para votar.