¿Quién protege la energía, el agua y la manufactura de los ciberataques? Netmask, la compañía que desde Colombia acaba de dar un salto histórico

La digitalización de sectores como energía, manufactura, tratamiento de agua y transporte ha traído grandes avances, pero también nuevos riesgos.
En este escenario, Netmask, compañía especializada en infraestructura tecnológica y ciberseguridad industrial, fortalece su presencia en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, llevando desde Colombia capacidades especializadas para proteger entornos de tecnología operativa (OT).
Con sede en Medellín y experiencia en la protección de infraestructura crítica en la Economía región, recibió de Fortinet la designación como Engage Preferred Services Partner (EPSP), con especialidad en tecnología operativa (OT), un reconocimiento que respalda sus capacidades para diseñar, implementar y brindar soportar la Ciberseguridad industrial.
¿Qué significa este reconocimiento?
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La tecnología operativa comprende los sistemas, equipos y redes que supervisan y controlan procesos físicos esenciales para sectores como energía, manufactura, tratamiento de agua y transporte de hidrocarburos.
En estos entornos, una interrupción puede afectar directamente la producción, la seguridad de las personas y la prestación de servicios esenciales.
La designación EPSP reconoce las capacidades de Netmask para desplegar, implementar y brindar soporte a soluciones de seguridad OT de Fortinet, con respaldo del fabricante. Esto permite ofrecer servicios especializados desde Colombia, con conocimiento técnico y experiencia en campo.
“La ciberseguridad industrial exige conocimiento técnico, experiencia en campo y una comprensión profunda de los procesos que se deben proteger. Este reconocimiento demuestra que desde Colombia estamos desarrollando capacidades especializadas para atender las necesidades de empresas de distintos países y aportar conocimiento nacional a otros mercados”, afirmó Sebastián Castrillón, CEO de Netmask.
Cabe resaltar que la compañía ha participado en proyectos de protección de más de 100 infraestructuras críticas de manufactura en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, con presencia en países como Colombia, Guatemala, Honduras y Barbados.
Su experiencia comprende entornos industriales donde una falla de seguridad puede traducirse en interrupciones de producción, pérdidas económicas y afectaciones a servicios esenciales.
“Cada infraestructura industrial tiene condiciones y riesgos particulares. Es Economía fundamental conocer qué equipos están conectados, cómo se comunican y qué consecuencias tendría una interrupción. Nuestro trabajo no consiste solamente en implementar herramientas, sino en comprender la operación y fortalecer su seguridad de acuerdo con los riesgos de cada entorno» explicó Paulina Henao, líder en Ciberseguridad de Netmask. }
¿Por qué importa proteger los entornos industriales?
A medida que las empresas incorporan conexiones digitales para optimizar sus procesos, también amplían su exposición a amenazas que pueden comprometer equipos y afectar la continuidad de sus operaciones. Un caso ocurrió en Francia en octubre de 2026, cuando un ciberataque comprometió sistemas de control de refrigeración en cientos de supermercados.
La manipulación remota de los parámetros de temperatura y descongelación afectó cámaras frigoríficas y congeladores, provocando pérdidas de alimentos y daños en equipos. El incidente evidenció cómo una vulnerabilidad digital puede tener consecuencias directas sobre los activos físicos y la operación de un negocio.
Ante estos riesgos, Netmask cuenta con capacidades para identificar activos OT, evaluar vulnerabilidades, analizar riesgos, segmentar redes industriales y monitorear los entornos de operación a través de su SOC OT.
Estas acciones permiten conocer la infraestructura, reducir puntos de exposición, limitar la propagación de amenazas y detectar actividades inusuales. A estas capacidades se suman los servicios administrados de ciberseguridad bajo el modelo MSSP (Managed Security Service Provider), que permiten acompañar a las organizaciones mediante la gestión y el monitoreo continuo de su seguridad.
Finalmente, la experiencia de Netmask en distintos mercados respalda su proyección internacional y su capacidad para ofrecer servicios especializados en ciberseguridad industrial desde Colombia.
La designación EPSP de Fortinet representa un hito para la compañía, pues según el alcance del reconocimiento otorgado por el fabricante, se convierte en el primer centro de servicios de la región con esta especialidad y el único en Colombia.