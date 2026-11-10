Industria Licorera de Caldas aumentó a $800.000 millones sus aportes tributarios a los departamentos de Colombia

Los recursos tributarios que generan las empresas en Colombia representan una fuente importante de financiación para las regiones, pues permiten a los gobiernos departamentales contar con ingresos para impulsar programas, proyectos e inversiones en sectores clave.
En ese contexto, la Industria Licorera de Caldas (ILC) se ha consolidado como una de las compañías que contribuye a las finanzas territoriales a través de su operación comercial. El crecimiento de sus ventas y la expansión hacia nuevos mercados han permitido aumentar los recursos que entrega a las regiones por concepto de este impuesto.
Y es que, cabe señalar, uno de los principales mecanismos de recaudo de ese sector es el impuesto al consumo, un tributo que se transfiere a los departamentos donde se comercializan estos productos.
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En conversación con Valora Analitik, Jaime Valencia, gerente administrativo y financiero de la ILC, destacó que la naturaleza estatal de la compañía y la actividad económica que desarrolla implican una responsabilidad con los departamentos del país, que reciben estos recursos de acuerdo con el número de botellas de sus productos que ingresan a cada territorio.
Así, explicó que, con la expansión del mercado interno que se ha dado en los dos últimos años, acompañada de un crecimiento en la producción y las ventas, han pasado de entregar una cifra cercana a los $450.000 millones por concepto de impuesto al consumo a tener hoy por hoy $800.000 millones.
“Hemos dobleteado ese impuesto al consumo. Y muy seguramente en algún momento va a llegar a $1 billón”, anticipó el gerente administrativo y financiero.
Su relevancia radica en que ese aporte permite a cada departamento financiar sectores como educación y salud, de gran relevancia para el fortalecimiento y crecimiento de un territorio.
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Ventas y utilidades de la ILC crecieron en el primer semestre de 2026
El aumento de los aportes tributarios de la compañía está relacionado con el buen comportamiento que ha registrado su operación comercial en los últimos años.
Según los reportes, en el primer semestre de 2026 la empresa comercializó 25,7 millones de unidades reducidas a 750 mililitros, lo que representó un crecimiento de 56 % frente al mismo periodo del año anterior. Sus ingresos operacionales alcanzaron $250.974 millones, mientras que la utilidad neta llegó a $45.000 millones.
Estos resultados reflejan la expansión de productos como el Aguardiente Amarillo de Manzanares y el posicionamiento de Ron Viejo de Caldas, dos de las referencias que han impulsado el desempeño comercial de la compañía.
Además, durante los tres años previos a marzo de 2025, la Industria Licorera de Caldas había realizado giros a los departamentos superiores a los $2 billones por concepto de impuesto al consumo.