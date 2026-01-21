Recaudo en predial e ICA impulsaron resultados tributarios de Cali en 2025

El Departamento Administrativo de Hacienda de la Alcaldía de Cali dio a conocer las cifras alcanzadas en materia de recaudo tributario en 2025. De acuerdo con la entidad, el resultado se vio apalancado por dos impuestos: el predial y tributo de Industria y Comercio (ICA).
Hacienda informó que el recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación alcanzó $1,99 billones, lo que supera la meta fijada para el año pasado. De esta cifra, el recaudo del predial aportó $806.786 millones, mientras que el ICA contribuyó con $642.669 millones.
De acuerdo con el director de Hacienda Distrital, Jhon Quinchua, el cierre tributario para esa vigencia debe evaluarse desde el ciclo completo de la gestión financiera y presupuestal. Es decir, lo que se proyecta en ingresos y lo que efectivamente se recauda.
“Este resultado muestra consistencia entre la programación presupuestal y la gestión de recaudo. Mantener esa coherencia es clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y asegurar que los recursos se traduzcan en inversión y servicios para los caleños”, indicó.
Destacado: DIAN confirmó aumento en tarifa de este impuesto en Colombia: Definió fecha en que comenzará a regir
El Departamento también destacó señales de normalización en obligaciones pendientes, incluyendo la recuperación de cartera vencida del predial, la cual alcanzó $149.602 millones, y el rubro de intereses y sanciones, que llegó a $81.749 millones.
Además, resaltó los avances en confianza, aludiendo a que Fitch Ratings ratificó las calificaciones de AAA (largo plazo) y F1+ (corto plazo), con perspectiva estable para 2026, lo que se traduce en señal de la solidez financiera del Distrito.
De cara a 2026, Hacienda apuntó a “una proyección de predial de $1.006.981.024.476 (esto equivale al 76 % del total facturado), y una meta total de recuperación de cartera de $279.984 millones, en una estrategia que prioriza el control a la evasión y mejora continua del recaudo”.
“Este balance permite seguir consolidando una gestión pública orientada a resultados, con información verificable y seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos”, añadió la administración local.
Destacado: Los nuevos beneficios que habrá para el pago de impuestos en Medellín: puntos clave para acceder