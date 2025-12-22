DIAN confirmó aumento en tarifa de este impuesto en Colombia: Definió fecha en que comenzará a regir

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Circular 000005 de 2025, mediante la cual oficializó el ajuste del impuesto nacional al consumo aplicable a las bolsas plásticas para el año gravable 2026. Esta actualización responde a los lineamientos legales vigentes y a los criterios técnicos establecidos para la determinación anual de dicha tarifa, la cual se aplica cada vez que un establecimiento entrega bolsas plásticas al consumidor final en el marco de una transacción comercial.
De acuerdo con la entidad, el cálculo del nuevo valor estuvo a cargo de la Subdirección de Estudios Económicos, dependencia que realizó el análisis técnico correspondiente para definir el monto que deberá pagarse por cada unidad. Para este ejercicio se tomó como referencia la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que refleja el comportamiento de la inflación en el país y que constituye el parámetro establecido por la normativa para la actualización del impuesto.
La regulación vigente establece que el ajuste anual del impuesto a las bolsas plásticas debe efectuarse de manera proporcional a la variación del IPC y que el resultado final debe aproximarse al peso más cercano. Asimismo, señala que el valor definido debe ser certificado por la autoridad competente dentro de la administración tributaria, requisito que se cumple con la expedición de la circular mencionada.
¿En cuánto subirá el impuesto a la bolsa plástica en Colombia?
Según lo informado oficialmente, la tarifa del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas para el periodo fiscal 2026 será de $73 por unidad. Este valor sustituye la tarifa que rigió durante el año 2025, que fue de $70. La nueva cifra será aplicable en todos los puntos de venta donde se entreguen bolsas plásticas destinadas al transporte de productos, conforme a las reglas y excepciones previstas en la normativa que regula este tributo.
El impuesto a las bolsas plásticas tiene un enfoque ambiental, orientado a desincentivar el uso de materiales de un solo uso, fomentar la adopción de alternativas reutilizables y promover cambios progresivos en los hábitos de consumo. Si bien la DIAN es la entidad responsable del recaudo, control y fiscalización del tributo, la determinación del valor anual obedece a criterios técnicos previamente definidos en la ley, razón por la cual el ajuste refleja directamente el comportamiento inflacionario del país.
Con esta nueva tarifa, los establecimientos comerciales deberán realizar los ajustes necesarios en sus sistemas de facturación, procesos contables y procedimientos de venta a partir del 1 de enero de 2026. Adicionalmente, el valor del impuesto deberá discriminarse de forma independiente en la factura, tal como lo exige la reglamentación tributaria vigente, garantizando así la transparencia en la información suministrada al consumidor.