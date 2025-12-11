DIAN dará última oportunidad a morosos para evitar embargos a cuentas bancarias: Esto deben hacer

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer que hoy, 11 de diciembre, liderará la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’ del año.
Esto con miras a que para que 57.305 ciudadanos que presentan obligaciones en mora accedan a soluciones efectivas que les permitan normalizar su situación tributaria.
La DIAN recordó que este es el último plazo y paso antes de que avancen desde la institución en los procesos hacia embargos o remates de bienes o propiedades.
Según la institución, este grupo de morosos le deben a las arcas del país cerca de $5,7 billones por impuestos como IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, renta, entre otros.
“Si bien la entidad priorizó obligaciones con mora inferior a 360 días, también hay oportunidad para quienes superan este rango. Durante la jornada, los asistentes recibirán información sobre su estado de cuenta, opciones de pago, corrección de inconsistencias y demás servicios asociados al proceso de cobro y cumplimiento tributario”, agregó la entidad.
Más oportunidades de la DIAN con los morosos
Indicó la institución que la decisión de realizar una segunda edición de la feria ‘Pagar sí paga’ responde a la alta acogida y demanda de atención el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 ciudadanos acudieron a resolver su estado de mora.
La entidad destacó “que este es un espacio pensado para que los contribuyentes encuentren claridad, acompañamiento y soluciones en un solo lugar”.
Finalmente, la DIAN informó que la feria se desarrollará en Bogotá, en la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y en la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
La jornada para los morosos también tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro distribuidas en Colombia.