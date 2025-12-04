DIAN alerta por modalidad de estafa: Usan logos oficiales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes están enviando oficios falsos, utilizando de manera indebida logo y nombre de la entidad.
Según la entidad, también se hace uso de reconocidas empresas de mensajería internacional, con el fin de exigir pagos por supuestos trámites aduaneros, multas o cobros tributarios.
“Mediante los documentos identificados, los estafadores buscan presionar a las víctimas con supuestos cobros urgentes con correos y notificaciones falsificadas en las que simulan comunicaciones oficiales, combinadas con el logo de la empresa de mensajería para solicitar consignaciones a cuentas bancarias personales”, agregó la entidad.
Explicó la DIAN que estas comunicaciones incluyen números de cédula, supuestos “delegados autorizados”, firmas imitadas y referencias a inventados “pagos tributarios”, “multas por sobrecosto” o “legalización de mercancía”.
Agregó la institución a los usuarios que la entidad encargada de recaudar impuestos en Colombia no realiza notificaciones de cobros, multas o pagos tributarios a través de correos no institucionales, WhatsApp, intermediarios, empresas privadas de mensajería, ni solicita pagos a cuentas bancarias personales.
Los documentos fraudulentos analizados por la DIAN identificaron prácticas:
- Uso ilegal del logo y nombre
- Inclusión de logos de empresas reconocidas para generar confianza
- Referencias a “pagos inmediatos” para evitar sanciones
- Solicitudes de consignaciones a cuentas bancarias personales
- Firmas, sellos y numeración de oficios falsificados. Las comunicaciones oficiales solo se realizan desde correos con dominio @dian.gov.co
- Nunca se solicitan pagos a cuentas bancarias personales
- No delega cobros tributarios o aduaneros en empresas privadas de mensajería
- Todo trámite oficial puede verificarse en www.dian.gov.co o en los canales de atención autorizados
- Los procesos de notificación, citación o actuaciones administrativas cuentan con protocolos estrictos y verificables
Pidió finalmente la entidad a los a los usuarios que cualquier hecho de este tipo debería denunciarse ante el CAI Virtual de la Policía Nacional.