DIAN confirma vencimientos tributarios clave de diciembre: estas son las fechas

La DIAN publicó su calendario oficial de “Vencimientos tributarios diciembre de 2025”, estableciendo los plazos para algunas de las obligaciones fiscales como retenciones en la fuente y el impuesto a la gasolina y ACPM.
En un contexto en que muchas empresas y personas se preparan para cerrar su ejercicio fiscal, cumplir con estas obligaciones a tiempo será clave para evitar sanciones o recargos, especialmente ante los controles que suele intensificar la DIAN hacia final de año.
En ese sentido, estas son las fechas clave para que los contribuyentes puedan cumplir con los plazos establecidos por la entidad.
Retención en la fuente
Entre el 10 y el 23 de diciembre, todos los agentes de retención y/o autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios deben presentar la declaración correspondiente al mes de noviembre de 2025 y pagar las retenciones y autorretenciones practicadas. Cada fecha se asigna de acuerdo con el último dígito del NIT del contribuyente.
Gasolina y ACPM
Hasta el 15 de diciembre, los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM deberán presentar y pagar la declaración correspondiente al mes de noviembre de 2025. Este plazo se aplica independientemente del NIT del contribuyente.
¿A quiénes les aplica estos impuestos?
De acuerdo con la DIAN, estos impuestos les aplican a:
- Empresas grandes, independientes y responsables de impuestos sobre combustibles.
- Empresas o personas jurídicas que actúan como agentes de retención o autorretenedores (retención en la fuente sobre renta, IVA, etc.). Estas deben revisar su obligación mensual de declararla y liquidarla antes del plazo máximo asignado por la DIAN.
- Industrias relacionadas con combustibles, transporte, transporte público o distribución de hidrocarburos, que deben cumplir la declaración y pago del impuesto nacional a la gasolina y ACPM.
- Contadores, departamentos de finanzas y responsables fiscales de empresas que deben ajustar cierres contables, provisiones y planeación tributaria para 2026.