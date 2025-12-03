Ante las discrepancias con el Gobierno, el sector empresarial de Colombia (Consejo Gremial Nacional-CGN) -con el apoyo de senadores- presentó un proyecto de Ley en el Congreso de la República sobre el régimen sancionatorio aduanero.
La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, junto con otro grupo de congresistas -entre los que se incluye a John Jairo Berrio, Juan espinal y Marelen Castillo- fue la encargada de llevar el proyecto del sector privado al Legislativo.
Más de nueve gremios participaron en la construcción del archivo, entre ellos, algunos afiliados como Analdex, Fenalco, ANDI, SAC y Federación de Cafeteros; y otros que se vincularon al tema en el “Consejo Gremial Ampliado” como Alaico (Asociación de Líneas Aéreas Internacionales , Cladec (Conferencia Latinoamericana de Compañías Express), Asonav (Asociación Nacional de Agentes Navieros) y Fitac (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional)
Empresarios entran a competirle a la DIAN
El documento de los empresarios, entraría a analizarse en paralelo con el archivo ya presentado desde el pasado 30 de octubre por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), radicado con mensaje de urgencia.
Aunque el primer borrador del proyecto de la DIAN se publicó para comentarios y posteriormente la entidad indicó que se aceptaron más del 57 % de las sugerencias de los empresarios, el sector privado difiere de esta postura.
Recomendado: Nuevo régimen aduanero ampliaría facultades de la DIAN, pero no habría más mecanismos de defensa: analistas
En términos generales, aunque la DIAN argumenta que la su iniciativa fortalecerá la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, el conjunto de gremios asegura que esto no solo otorgará más facultades sancionatorias a la DIAN, sino que no plantea distinciones entre las faltas, condenando las infracciones por igual.
Así las cosas, los dos proyectos deberán ser discutidos de manera conjunta para lograr una unificación de criterios, entendiendo que la estructura temática es la misma.
—