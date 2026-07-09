Recibo del agua en Bogotá y Soacha tendrá importante aumento: Esto quedarán pagando los ciudadanos

Los usuarios de Bogotá y Soacha deberán prepararse para un ajuste en el valor de la factura del servicio de agua potable y alcantarillado. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que las tarifas tendrán una variación a partir de julio, luego de la aplicación de una resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
De acuerdo con la información divulgada por la empresa, el incremento será del 6,67 % para los usuarios de Bogotá y del 2,3 % para quienes residen en Soacha. La medida comenzó a regir el 1 de julio y se verá reflejada de manera gradual en los recibos, dependiendo de los ciclos de facturación de cada usuario.
La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, explicó que el ajuste no corresponde a una decisión autónoma de la compañía. Según señaló, la modificación responde a la aplicación del marco tarifario definido por la autoridad reguladora para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
El cambio se produce en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CRA, entidad encargada de fijar las metodologías y criterios tarifarios para los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el país. Estas reglas tienen en cuenta factores como los costos de operación, mantenimiento, inversión, expansión de redes y tratamiento del agua, entre otros elementos asociados a la prestación del servicio.
Así se verá reflejado el aumento en las facturas de agua en Bogotá y Soacha
La EAAB indicó que los usuarios podrían recibir facturas con valores distintos durante las primeras semanas de implementación. Esto se debe a que la liquidación depende de la fecha de lectura del medidor y del periodo facturado en cada hogar, comercio o establecimiento.
En algunos casos, las facturas incluirán días liquidados con las tarifas anteriores y otros con los nuevos valores. Por esta razón, el impacto del ajuste no será idéntico para todos los usuarios durante el primer ciclo de cobro posterior a la entrada en vigencia de la medida.
La empresa precisó que, una vez se complete la transición en los ciclos de facturación, el incremento se aplicará de forma plena según las tarifas definidas para Bogotá y Soacha. Los ciudadanos podrán revisar en su recibo el periodo facturado, el consumo registrado en metros cúbicos y los conceptos correspondientes a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando este último sea cobrado a través de la misma factura.