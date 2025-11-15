Reconocidos exponentes de la moda llegan a Colombia y lanzarán curso de negocios y marca

Colombia se prepara para recibir a dos referentes internacionales de la moda, el arte, el diseño y la educación: Agatha Ruiz de la Prada, reconocida diseñadora española y actual decana de Moda de Elle Education by Mindway, y Francisco López, presidente y fundador de esta institución académica con presencia global.
Su visita al país se llevará a cabo durante el mes de noviembre, en el marco del Barranquilla Fashion Week (BQFW), que fue del 12 al 14, evento que convierte a la capital del Atlántico en el epicentro del talento, la creatividad y la proyección de la moda latinoamericana.
Durante su paso por Barranquilla, ambos participaron en actividades académicas y encuentros con diseñadores y profesionales del sector, contribuyendo al intercambio de conocimiento y fortaleciendo los lazos entre Europa y América Latina.
La agenda de Agatha Ruiz de la Prada y Francisco López también contempla conferencias, workshops y espacios académicos en las ciudades de Bogotá y Medellín, en alianza con prestigiosas universidades y entidades culturales colombianas.
En la capital colombiana, el encuentro será el próximo 19 de noviembre en Galería Sonoro, en la carrera 7 #120-20, piso 2, a las 10 a. m.
En estos espacios, abordarán cómo el diseño y la innovación pueden generar valor y transformar la industria, conectando la creatividad con la estrategia y promoviendo una visión práctica y formativa del sector creativo.
Durante su visita, el equipo académico de Mindway y Elle Education presentará oficialmente en Colombia el nuevo certificado en Business and Branding, un programa creado por Agatha Ruiz de la Prada y Francisco López, que propone un recorrido formativo sobre cómo crear y posicionar una marca con identidad propia, visión estratégica y un modelo de negocio sólido.