Reforma pensional podría entrar en vigor desde esta fecha

La Corte Constitucional aceptó abrir el proceso de revisión del impacto fiscal que generaría la reforma pensional en Colombia, petición que realizó el gobierno De la Espriella.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el hecho de que la norma exija 5 billones de pesos adicionales para su entrada en vigor genera nuevos riesgos fiscales para el país.
Debido a esto, el alto tribunal otorgó al Gobierno el plazo de un mes para justificar su solicitud, por lo que habrá que esperar la decisión definitiva de la Corte, incluida la posibilidad de que la reforma pensional entre en vigor después de lo previsto.
Reforma pensional: para cuando debería estar lista
La Corte ya había mencionado que los cambios deberán entrar a regir a partir de abril del año entrante, pero hay quienes piden que el plazo se extienda hasta abril de 2028.
Según Asofondos, el Gobierno y el propio Colpensiones, se requiere más tiempo para adecuar la infraestructura necesaria ante las importantes modificaciones que se avecinan.
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Un documento revelado por Cambio muestra que el estudio y la revisión comenzarían en noviembre; sin embargo, el grueso de las modificaciones aplicaría desde marzo de 2028, con el objetivo de que en abril quede lista la implementación.