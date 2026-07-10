Reforma tributaria que dejará radicada el Gobierno Petro buscará recaudar más de $21 billones

Antes de la presentación oficial del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración de Abelardo de la Espriella, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó un balance público sobre la gestión económica de la administración de Gustavo Petro.
Durante su intervención, el jefe de la cartera expuso el panorama fiscal que, según indicó, deberá enfrentar el próximo Gobierno durante el segundo semestre de 2026 y en los años posteriores.
Ávila señaló que el país tendrá varios retos financieros en la segunda mitad de este año. En ese sentido, confirmó que el Ministerio de Hacienda presentará ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria, con la que busca fortalecer los ingresos del Estado y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas hasta 2030.
De acuerdo con lo anunciado por el ministro, la iniciativa será radicada el próximo 20 de julio ante el nuevo Congreso. La propuesta contempla un aumento progresivo del recaudo fiscal durante los siguientes cuatro años. Las proyecciones del Gobierno apuntan a obtener recursos adicionales por $21,8 billones en 2027, cifra que aumentaría de manera gradual hasta alcanzar un recaudo estimado de $37 billones en 2030.
El ministro explicó que estos recursos serían necesarios para atender presiones presupuestales y reducir los riesgos asociados al comportamiento de la deuda pública, las transferencias obligatorias y otros compromisos del Estado. También sostuvo que la reforma busca ampliar la capacidad de financiación del Gobierno nacional en un contexto de limitaciones fiscales y de alta rigidez en el gasto.
Gobierno De la Espriella recibirá un panorama fiscal complejo, según MinHacienda
Ávila reconoció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella encontrará un escenario fiscal complejo, especialmente durante el segundo semestre de 2026. No obstante, atribuyó parte de esta situación a lo que denominó una “estrategia de asfixia económica” contra la administración de Gustavo Petro.
Según el ministro, varias decisiones judiciales impidieron la incorporación de recursos a las finanzas públicas. Aseguró que esas determinaciones afectaron iniciativas con las que el Ejecutivo esperaba fortalecer el presupuesto nacional y que, en conjunto, representaban cerca de $61 billones que no pudieron ser aprobados o incorporados.
Entretanto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella calificó como irresponsable que la administración saliente deje radicada una reforma tributaria.
Según esa posición, una vez De la Espriella asuma la Presidencia, el próximo 7 de agosto, Miguel Gómez Martínez, designado para liderar la cartera de Hacienda, presentará un nuevo proyecto de reforma tributaria.
Por esta razón, el equipo del Gobierno entrante no contempla mantener la propuesta que dejaría radicada la administración de Gustavo Petro.
Dentro del plan tributario que impulsaría el Gobierno de De la Espriella se encuentra la reducción de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que pasarían de 15 a tres.
Otro de los ejes de la iniciativa será el fortalecimiento de la estabilidad jurídica para las empresas. En ese sentido, la propuesta incluiría la creación de un pacto tributario mediante el cual las reglas fiscales no tendrían modificaciones durante un periodo de 10 años.
La medida buscaría reducir la incertidumbre que generan los cambios frecuentes en la normativa tributaria y ofrecer mayores condiciones de previsibilidad para las compañías.