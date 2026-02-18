Registraduría revela censo electoral: más de 41,2 millones de colombianos podrán votar en 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló el número de colombianos que están habilitados para ejercer su derecho al voto en el país y en el exterior durante las elecciones de Congreso de la República, el próximo 8 de marzo.
El censo total es de 41.287.084 colombianos habilitados. De los ciudadanos aptos 21,2 millones son mujeres y 20 millones son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.
Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones.
En el exterior, 1.250.846 personas (683.287 mujeres y 567.559 hombres) están habilitadas para votar en 1.945 mesas (el 8 de marzo) y 1.387 (del 2 al 7 de marzo), distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países.
Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional.
A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones legislativas de 2026: