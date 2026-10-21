Relevante | Estos son los 100 líderes empresariales con mejor reputación en Colombia en 2026

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó la 19ª edición de Merco Líderes Colombia 2026, el informe que destaca a los líderes empresariales con mejor reputación en Colombia tras evaluar 11 fuentes y 2.643 encuestas aplicadas a directivos, analistas y periodistas.
El estudio identificó un círculo virtuoso entre liderazgo personal y directivo, ya que seis de los 10 primeros puestos encabezan compañías que -a su vez- integran el Top 10 de Merco Empresas.
Así lo indicó Catalina Londoño, directora de Merco Colombia, quien también señaló que, en esta edición, «el perfil reputacional de los líderes es muy similar al perfil que los identificaba en 2025; la visión estratégica sigue siendo la principal fortaleza de los ejecutivos en el país y, las oportunidades de mejora están centradas en su comunicación y en el impulso de la responsabilidad empresarial”.
Movimientos en la cúspide de los líderes empresariales con mejor reputación en Colombia
Por segundo año consecutivo, Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest (Bancolombia), se ubicó en el primer lugar del ranking general al alcanzar una puntuación perfecta de 10.000 unidades. Al segundo escalafón ascendió David Vélez de Nubank; seguido por el empresario textil Arturo Calle; la cofundadora de Crepes & Waffles, Beatriz Fernández; y Sergio Andrés Rincón, presidente de Bavaria.
La parte alta del escalafón se completa con Carlos Enrique Cavelier (Alquería), Mario Hernández (fundador de Mario Hernández), María Lorena Gutiérrez (Grupo Aval), Ricardo Jaramillo (Grupo Sura) y Jorge Mario Velásquez (ex Grupo Argos).
La principal novedad del ‘Top 10’ fue la llegada de dos ejecutivos: María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, quien escaló al octavo puesto con 6.943 puntos, y Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, quien subió 10 casillas para situarse noveno con 6.667 puntos.
Dinámica sectorial y nuevos ingresos del ‘Top 100’
Al ampliar la mirada al conjunto de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en Colombia, el sector financiero se consolidó como el de mayor representación al aportar nueve ejecutivos, con Juan Carlos Mora (Bancolombia) a la cabeza del grupo.
Eso sí, también se destacaron David Vélez de Nubank, Javier Suárez de Davivienda, Marcela Torres de Nu Colombia, María Fernanda Suárez de Banco Popular, Juan Carlos Echeverry de Banco de Bogotá, Ángela María Hurtado de J.P. Morgan, Gerardo Silva de Banco de Occidente y Juan Camilo Vélez de Sufi.
En el listado también quedaron líderes del sector de alimentos, energía e industrial, cada uno con siete directivos dentro del listado general.
El primero fue encabezado por Carlos Enrique Cavelier de Alquería, pero también quedaron Ernesto Fajardo de Alquería, César Caicedo de Colombina, Carolina Espitia de Alpina, Juan Carlos Vargas de Ramo, Luis Alberto Botero de Alianza Team y Bernardo Serna de Grupo QBCO.
De otro lado, en energía, gas y agua, el líder más destacado fue Ricardo Sierra, presidente de Celsia, filial de Grupo Argos. A este le siguieron John Maya de EPM, Juan Ricardo Ortega del GEB, Juan Manuel Rojas de Promigas, Gabriel Melguizo de ISA, Rodolfo Anaya de Vanti y Camilo Marulanda de Isagen.
Finalmente, en el sector industrial, Pedro Felipe Carvajal de Grupo Carvajal fue el líder más destacado, aunque también se resaltó a Miguel Pardo de Organización Corona, Christian Daes de Tecnoglass, Jaime Alberto Ángel de Corona Industrial, Juan Manuel del Corral de Cadena, Karen Brazdys de Brinsa y Joaquín Losada de Fanalca.
Las novedades del ranking de Merco
El informe de Merco también trae consigo novedades para el Top 100 de este año, en el cual sobresale el ingreso por primera vez de seis ejecutivos: Juan Carlos Echeverry (Banco de Bogotá, 42), Juan Carlos Vargas (Ramo, 47), Erika Zarante (Latam Airlines, 53), Gabriel Oliva (Avianca, 75), Gerardo Silva (Banco de Occidente, 78) y Gonzalo Pérez (Ex Grupo Sura, 100).
En cuanto a variaciones frente a la medición anterior, tres nombres protagonizaron los ascensos más pronunciados del escalafón: Doménico Barbato (Mercado Libre) escaló 40 casillas hasta el puesto 23; Miguel Pardo (Corona) escaló 38 lugares hasta el 45 y Francisco Barberi (Tecnoquímicas) subió 32 posiciones hasta la 54.
Por su parte, la presencia de mujeres en el ‘Top 100’ alcanzó las 19 representantes. Además de Beatriz Fernández (4) y María Lorena Gutiérrez (8) en los primeros puestos, figuran Liliana Restrepo (Frisby), Camila Escobar (Colfuturo), Juana Francisca Llano (Suramericana), Carolina Espitia (Alpina), Raquel Bernal (UniAndes) y Claudia Restrepo (Eafit).
El grupo femenino se completa con Marcela Torres (Nu Colombia), María Fernanda Suárez (Banco Popular), Brigitte Baptiste (Ex Ean), Erika Zarante (Latam Airlines), Sylvia Escovar, Ángela Hurtado (J.P. Morgan), María Andrea Vargas, Ivonne Orozco (Keralty), Claudia Bejarano (Ex Cerrejón, Tatiana Mejía (Tostao) y Karen Brazdys (Brinsa).