Colombianos podrán consultar sus inversiones desde WhatsApp con nueva función de Aval Fiduciaria

Aval Fiduciaria, parte de Aval Asset Management, habilitó un asistente de inteligencia artificial en WhatsApp para facilitar la atención de sus clientes y el acceso a información sobre sus inversiones.
La herramienta permite realizar consultas en lenguaje natural, sin necesidad de utilizar palabras clave o comandos específicos. Entre sus funciones están responder preguntas frecuentes, orientar trámites relacionados con las fiduciarias integradas en la entidad y permitir la consulta de extractos.
El lanzamiento corresponde a la primera fase de WhatsApp 360°, un proyecto con el que la compañía busca renovar gradualmente sus canales digitales de atención.
La iniciativa se desarrolla en una operación que administra $209 billones en activos, tras la consolidación de los negocios fiduciarios del Grupo Aval. Actualmente, la firma cuenta con más de 220.000 clientes.
La apuesta se apoya en el peso que ya tienen los canales digitales en la operación de la entidad. Durante el primer semestre de 2026, la fiduciaria procesó 1,5 millones de operaciones por medios digitales, por un valor de $85,5 billones.
Así funcionará la inteligencia artificial de Aval Fiduciaria
Según Aval Fiduciaria, el asistente fue entrenado para identificar la intención de las consultas y responder con información validada por diferentes áreas de la organización.
El sistema se limita a contenidos aprobados por la entidad, con el propósito de mantener la calidad y consistencia de las respuestas, especialmente cuando se trata de información relacionada con recursos de terceros.
Además, el modelo se ajustará continuamente a partir de la retroalimentación y el comportamiento de los usuarios.
En los primeros meses de funcionamiento, Aval Fiduciaria espera alcanzar 30.000 conversaciones con clientes actuales y personas interesadas en conocer la compañía y su oferta de servicios.
Estos canales concentraron el 86 % de las transacciones realizadas en fondos de inversión colectiva, de acuerdo con las cifras divulgadas por la compañía.
Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria, señaló que “el reto de la industria no es únicamente administrar más activos, sino lograr que un mayor número de colombianos pasen del ahorro a la inversión. Para dar ese paso, las personas necesitan tener a la mano la información sobre su dinero”.
Con WhatsApp 360°, Aval Fiduciaria busca aprovechar la inteligencia artificial para simplificar la atención y acercar sus servicios a más usuarios, en una estrategia que se desarrollará de manera gradual.