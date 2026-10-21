Analistas prevén que la tasa del BanRep subirá al 12,50 % este mes y se mantendría en ese nivel hasta mediados de 2027

Los analistas del mercado macroeconómico prevén una postura más estricta en la política monetaria en Colombia, según la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas (EME) realizada por el Banco de la República.
La proyección le apunta a que, en la Junta Directiva de este mes (viernes 30 de octubre), la tasa de intervención subiría al 12,50 % y se mantendría en ese nivel en los próximos horizontes de evaluación. Esta senda responde a las crecientes presiones sobre los precios que han llevado a los expertos a revisar sus pronósticos de inflación para el cierre del año.
De acuerdo con los datos recopilados por el emisor con su sondeo entre las entidades financieras y centros de investigación económica, la mediana de las expectativas fija la tasa de política monetaria 25 puntos básicos por encima de la actual, aunque una minoría ve probable que se quede en el 12,25 %.
En esto coincide la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), donde también se evidencia una revisión al alza en las expectativas de tasas de interés luego de que en septiembre la Junta Directiva del BanRep decidiera incrementarla en 25 puntos básicos.
Según las mediciones mencionadas, el consenso del mercado anticipa que la tasa se mantenga en el 12,50 % al menos lo que queda el año e incluso algunos ven probable que permanezca en ese nivel hasta mediados de 2027.
De esta forma, dentro de un año (octubre 2027), Colombia podría reportar una tasa del 11,50 % y hacia el cierre de diciembre se espera que el descenso gradual la lleve hasta el 11 %.
Proyecciones de inflación siguen subiendo
En materia de Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Encuesta Mensual de Expectativas proyecta para octubre de 2026 una variación mensual del 0,27 % (tanto en la mediana como en el promedio), situando la inflación anual estimada para este mes en el 6,38 %.
De manera similar, la Encuesta de Opinión Financiera deja ver que los analistas estiman que el indicador alcanzará el 6,37 % en el décimo mes del año, en un rango comprendido entre 6,35 % y 6,41 %.
Para el cierre de diciembre de 2026, la mediana de las proyecciones de inflación total ascendió al 6,85 % en el primer sondeo y a 6,87 % en el segundo. Con estos números, las expectativas continúan situándose fuera del rango meta del Banco de la República (2,0 % – 4,0 %).
A un horizonte de 12 meses (octubre de 2027), la inflación esperada se sitúa en 5,49 % y mirando hacia el cierre del próximo año (diciembre de 2027), la variación anual del IPC se moderaría hasta el 5,19 %.
Vale la pena recordar que el DANE reportó que, en septiembre, la inflación anual fue de 6,29 %, ubicándose levemente por debajo del pronóstico previo de los analistas (6,32 %).
Los sondeos evidencian un sesgo al alza en las perspectivas de precios para el cierre de 2026 a lo largo del último trimestre. Esta secuencia de revisiones demuestra la persistencia de las presiones inflacionarias en rubros clave como alimentos y servicios regulados, lo que explica la previsión de un costo del dinero restrictivo por un periodo más prolongado.
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