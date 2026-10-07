Ampliación | Inflación en Colombia volvió a acelerarse a septiembre, pero se mantuvo dentro de expectativas del mercado

La inflación en Colombia registró una variación anual del 6,29 % en septiembre de 2026. Este resultado cumplió con los pronósticos de los analistas del mercado macroeconómico, quienes anticipaban un ligero repunte del indicador frente al 6,24 % registrado en agosto.
Por ejemplo, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) preveía que la inflación anual aumentaría al 6,32 %. Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República estimaba una mediana anual de 6,33 %.
Así mismo, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana había proyectado una inflación anual del 6,25 %, mientras que Bancolombia calculaba una cifra del 6,34 % anual.
La cifra oficial del DANE confirmó que la presión sobre los precios se mantuvo dentro de lo previsto por el consenso financiero.
Factores determinantes en la inflación de septiembre
El boletín de la entidad detalló que la variación anual estuvo liderada por cinco divisiones de gasto que, de forma articulada, aportaron 5,13 puntos porcentuales (pp) al total.
El mayor aporte lo puso el renglón de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una variación anual del 5,74 % y se consolidó como la división de mayor peso en el resultado, sumando 1,78 pp. A este le siguió el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó un incremento anual del 6,74 % y aportó 1,28 pp.
Llama la atención que el segmento de restaurantes y hoteles registró la mayor variación porcentual anual entre todas las divisiones (9,44 %), contribuyendo con 1,06 pp. Por su parte, transporte tuvo un incremento anual del 5,27 %, aportando 0,71 pp, mientras que educación aumentó un 7,49 % en los últimos 12 meses, sumando 0,31 pp.
De cara al cierre de 2026, los analistas del mercado continúan ajustando sus proyecciones al alza, esperando que el indicador cierre el año cerca de un 6,80 % – 6,82 %.
En cuanto a la política monetaria, los analistas estiman que la tasa de interés del Banco de la República se mantenga por encima del 12 % en las reuniones inmediatas de la Junta Directiva, ante la persistencia de la inflación por encima del rango meta.
—