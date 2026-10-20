Relevante | Gobierno De la Espriella busca radical cambio a multas de tránsito en Colombia: Se acabarían los cobros en estos casos

La ministra de Transporte del gobierno De la Espriella, Elsa Margarita Noguera, dio a conocer detalles sobre las modificaciones que se buscará introducir al Código de Tránsito, entre las que se incluyen cambios en las multas de tránsito en Colombia para infractores reincidentes y no reincidentes.
Según Noguera, se busca contar con un marco legal que no castigue las infracciones menores, pero que mantenga la mano dura frente a las conductas que pongan en riesgo la vida.
De esta manera, el cambio más importante que plantea el gobierno De la Espriella consiste en que las multas de tránsito en Colombia no tendrían que pagarse en su totalidad cuando se cometa una infracción por primera vez, siempre que esta no comprometa la seguridad de la ciudadanía.
¿Cuándo se pagaría una multa de tránsito en Colombia con cambio del gobierno De la Espriella?
Respecto a la segunda multa, pidió no ser tan severos con el conductor, aunque señaló que sí debe haber mayor rigor con quien reincida.
El gobierno De la Espriella ha dejado claro que las multas de tránsito en Colombia no pueden convertirse en herramientas de recaudo para las administraciones distritales y regionales a costa del bolsillo de los ciudadanos.
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En ese sentido, cabe recordar que el Ministerio de Transporte ha ordenado la revisión de los dispositivos de fotomultas en el país, con el argumento de que un número importante de ellos no cumple con la normativa vigente.