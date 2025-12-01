Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelaron que, hasta septiembre de 2025, los ingresos por el petróleo y derivados ascendieron a US$9.612 millones, cifra inferior a la que alcanzaron las remesas con corte a octubre de 2025, más de US$10.800 millones.
Si bien las exportaciones petroleras están registradas hasta septiembre, varios analistas del mercado financiero resaltaron el papel que desempeñan los ingresos de los trabajadores colombianos en el exterior, quienes envían recursos al país.
Para David Cubides, jefe de investigaciones del Banco de Occidente, los ingresos por remesas podrían ubicarse cerca de US$12.000 millones en 2025. Las proyecciones del analista son que estos ingresos sigan creciendo. De esta forma, pese a que el comparativo entre remesas y petróleo se haga con meses diferentes, las primeras están logrando cada vez mayor participación.
Adicionalmente, las remesas ya superaron por mucho a los ingresos por exportaciones de carbón, que hasta septiembre de 2025 fueron registrados por poco más de US$3.612 millones y ferroníquel (US$346,5 millones).
Los ingresos petroleros tuvieron un buen desempeño en 2022, lapso en el cual se ubicaron en US$18.724 millones. Para 2023, la cifra disminuyó a US$15.836 millones, y en 2024 se mantuvo en niveles similares (US$15.032 millones).
También fue en 2022 cuando el carbón registró unas de sus mejores cifras (US$12.280 millones), pero los ingresos han venido disminuyendo de manera progresiva desde ese momento, cerrando 2024 en US$7.100 millones.
Ingresos por exportaciones de carbón, petróleo y derivados, junto con ferroníquel en 2022 y 2023.
Con base en las cifras de la entidad de estadística, es probable que el carbón registre un descenso considerable en 2025 frente a años anteriores. Esto se debe a que, si bien en 2024 cerró en US$7.100 millones, en lo que va de 2025 acumula poco más de US$3.600 millones, con aportes mensuales que no superan US$600.000.
Nuevamente, 2022 fue un año positivo en términos de ventas al exterior de ferroníquel: en ese periodo ascendieron a US$908,4 millones. Pero sus indicadores también bajaron hasta 2024, cuando cerraron en US$542,1 millones.
