Renault lanzó imponente moto Twingo: Potente, ahorrativa y toda una apuesta al mercado

Renault optó por desafiar el esquema tradicional de los lanzamientos automotrices al presentar el nuevo Twingo eléctrico como una propuesta que va más allá de un simple vehículo urbano.
En lugar de concentrar su estrategia de comunicación únicamente en el automóvil, la marca francesa desarrolló un enfoque integral que pone en primer plano el concepto de movilidad eléctrica en sentido amplio, incorporando soluciones complementarias que dialogan tanto con el diseño como con la filosofía del modelo.
La presentación del Twingo eléctrico se apoyó en una visión que entiende la ciudad como un ecosistema diverso, donde distintos medios de transporte pueden convivir y complementarse. En ese contexto, Renault exhibió una serie de alternativas de movilidad que incluyeron bicicletas, monopatines y otros dispositivos pensados para trayectos urbanos cortos. No obstante, fueron las propuestas de dos ruedas las que concentraron mayor atención, tanto por su diseño como por el mensaje estratégico que transmiten.
Bajo los nombres Twingo Vässla y Twingo Vega, la compañía dio a conocer un scooter y una motocicleta eléctrica directamente inspirados en la estética del nuevo Twingo. Ambos modelos comparten elementos visuales con el automóvil, lo que refuerza la identidad del proyecto y consolida una imagen coherente dentro del universo de la movilidad eléctrica que Renault busca construir. Esta decisión evidencia una intención clara de extender el lenguaje de diseño del vehículo a otros formatos de transporte, ampliando así su alcance simbólico y funcional.
¿Cómo es la moto de lanzamiento de Renault Twingo?
El Twingo Vässla se presenta como un scooter eléctrico concebido para el uso urbano cotidiano. Fue desarrollado en colaboración con la firma escandinava Vässla y toma como base el modelo EPA-1, aunque incorpora una reinterpretación estética alineada con el estilo del Twingo.
Su configuración prioriza la practicidad, con una plataforma plana, ruedas de 10 pulgadas equipadas con neumáticos anchos y dimensiones pensadas para facilitar la circulación en entornos urbanos densos.
Recomendado: Cambio que tendría la compra de vehículos en Colombia: Adquirirlos sería más complejo
En el apartado visual, se destacan los colores sobrios, un asiento con un patrón gráfico distintivo y un faro delantero que replica la firma lumínica del automóvil. En términos de prestaciones, cuenta con un sistema de doble batería que le permite alcanzar una autonomía estimada de hasta 120 kilómetros y una velocidad máxima de 45 km/h, lo que lo posiciona dentro del segmento de los ciclomotores eléctricos.
La Twingo Vega, por su parte, adopta un enfoque más conceptual y experimental. Se trata de una motocicleta eléctrica de diseño minimalista que deja a la vista sus componentes esenciales, como el chasis tubular, el motor y la batería. Está equipada con un propulsor de 10 kW y una batería de 7 kWh, lo que se traduce en un rendimiento superior para el ámbito urbano, con una velocidad máxima cercana a los 110 km/h y una autonomía declarada de hasta 140 kilómetros.
Al igual que el scooter, incorpora rasgos visuales característicos del Twingo, especialmente en el diseño del sistema de iluminación frontal, reforzando la coherencia estética entre los distintos vehículos.
Más allá de las cifras técnicas, esta iniciativa subraya la intención de Renault de consolidarse como un actor relevante en la transformación de la movilidad urbana. Si bien aún no se han confirmado fechas, precios ni planes concretos de comercialización para estas propuestas de dos ruedas, el mensaje que transmite la marca es inequívoco: el Twingo eléctrico no llega como un producto aislado, sino como parte de una visión más amplia que apuesta por soluciones integradas y adaptadas a las necesidades de la ciudad contemporánea.