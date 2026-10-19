Permisos que podrían resolverse en seis meses y tardan más de dos años, y una demanda de energía que crece cerca del 7 % mensual, figuran entre las preocupaciones que gremios y empresas del sector eléctrico plantearon en el encuentro «Electrificación hacia el 2030: desafíos y oportunidades del sector».
Los participantes coincidieron en que la ejecución de proyectos es hoy el principal cuello de botella para la electrificación del país.
El encuentro fue organizado por Centelsa by Nexans y contó con Valora Analitik como medio aliado, en el marco del XII Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía en Bogotá. Con este espacio, la compañía buscó reunir a distintos eslabones de la cadena eléctrica, desde la generación hasta la distribución, para identificar retos comunes y posibles soluciones de cara a 2030.
Durante la conversación, los participantes señalaron los trámites como uno de los principales frenos. Juan Carlos Hernández, líder de proyectos de transmisión y distribución de Celsia, explicó que los permisos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), necesarios cuando las obras cruzan corredores de transporte concesionados, no tienen plazos definidos por ley.
Según el ejecutivo, hay trámites que podrían resolverse en seis meses y han tardado más de dos años.
A eso se suman las vías de hecho en los territorios, como la retención de maquinaria o el cierre de vías por parte de comunidades y la falta de personal en las entidades.
Para enfrentarlo, Asoenergía propuso crear una gerencia dedicada a destrabar proyectos, similar a la que se usó con las concesiones viales de cuarta generación (4G).
Los asistentes también destacaron señales favorables, como una mayor disposición de las entidades a reunirse con las empresas y avances en las consultas previas.
Otro de los temas fue el crecimiento de la demanda. Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el consumo crece cerca del 7 % mensual por las altas temperaturas del fenómeno de El Niño, mientras que las proyecciones con las que se planeó el sistema rondaban el 3 %.
A esa presión se suma la electrificación del transporte. Fenalco, con base en datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), reportó que entre enero y septiembre se matricularon cerca de 40.000 vehículos eléctricos nuevos, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.
Para el gremio, el principal reto es la recarga, sobre todo en edificios antiguos que no fueron diseñados para ello.
Desde la industria, Asoenergía advirtió que algunas empresas han visto subir el precio del gas hasta 500 % en menos de dos años, lo que las ha llevado a usar combustibles líquidos y ha afectado su competitividad.
Lo que pide el sector para el próximo cuatrienio
Luis Ernesto Silva Monterrey, presidente de Centelsa by Nexans, planteó que la industria nacional necesita competir en igualdad de condiciones. Según el directivo, la Ley 1715 de 2014, que creó incentivos para las energías renovables, deja exentos de IVA a quienes importan equipos, mientras que el fabricante local debe asumir ese impuesto como un costo.
El directivo recordó que más del 80 % de la nueva generación de energía proviene de fuentes renovables y que el país, con unos 21 gigavatios (GW) de capacidad instalada, aspira a llegar a 42 GW entre 2035 y 2040.
Esa expansión también presionará el mercado del cobre: según sus cálculos, hacia 2030 la demanda superará a la oferta en cerca de 7 millones de toneladas.
Los generadores, por su parte, pidieron que las subastas del cargo por confiabilidad, el mecanismo con el que el país asegura con anticipación energía disponible incluso en épocas de sequía, sean una prioridad. También plantearon más inversión en redes, una solución estructural para el servicio en el Caribe y avanzar en la interconexión eléctrica con Panamá, Ecuador y Venezuela.
Silva Monterrey planteó que el corto plazo exige acciones de contención y el largo plazo, acciones estructurales, y que el principal problema del sector está en la ejecución.
Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, calificó la situación del sector como una crisis de fallas estructurales y coyunturales, y pidió políticas de Estado en energía que no dependan de quién gobierne.
El dirigente también llevó a la mesa la preocupación del gremio por la entrada al país de productos falsificados y de baja especificación técnica.
Pedraza advirtió sobre la llegada al país de cables de origen chino que no cumplen con las condiciones técnicas exigidas. Según el dirigente, la Cámara ya entregó al Gobierno la argumentación técnica para que se abra una investigación y pidió acciones inmediatas porque, además de afectar a la industria nacional, estos productos ponen en riesgo la seguridad de las personas por los accidentes asociados a fallas de calidad.