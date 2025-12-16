La semana pasada, varios de los gremios agrupados en Aliadas sostuvieron una reunión con el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, la cual generó críticas porque podrían contribuir a legitimar ideas de izquierda en el país.
Ante el planteamiento, Aliadas, presidida por María Claudia Lacouture, también presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) emitió un comunicado exponiendo que “escuchar es parte del trabajo y dialogar es parte del país que queremos construir”.
“Reunirnos con los candidatos nos permite entender sus propuestas, compartir las prioridades del sector productivo y aportar a un debate público informado, plural y responsable”, dijo el gremio.
De hecho, esta semana se tienen programados nuevos diálogos con el candidato Juan Daniel Oviedo para seguir con la ronda de espacios con los aspirantes.
El candidato Iván Cepeda lidera actualmente la intención de voto en Colombia. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer para noticias Caracol y Blu Radio –publicada a finales de noviembre-, el candidato concentra el 31,9 % de los posibles votos, mientras que en el segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella (18,2 %).
Los principales temas de los que se hablaron en la reunión
Sobre el detalle del encuentro, Valora Analitik conoció de fuentes que “fue una reunión muy extraña en la que Cepeda evitó fijar todo el tiempo posición”.
“Su expresión corporal denotaba lo incómodo que estaba, pero no se alteró a pesar de que algunos le hablaron de manera muy directa”, relataron.
Cuando Cepeda resaltó las cifras económicas del Gobierno, “Aliadas las cuestionó diciendo que eran demasiado débiles de cara al futuro y estaban basadas fundamentalmente en gasto público”.
Asimismo, comentaron que, frente a los cuestionamientos sobre hostilidad del Gobierno actual y su bancada contra el sector privado, la respuesta inmediata del candidato fue que “no es estatista, pero el modelo neoliberal que le entrega funciones del Estado al sector privado es el que ha promovido la corrupción en Colombia”.
En ese momento, cuentan las voces a Valora Analitik, hubo un gran murmullo. Cepeda agregó que “las líneas estratégicas del desarrollo económico de la Nación deberían ser manejados por el Estado”, un asunto que dejó preocupados a los empresarios.
De otro lado, María Fernanda Quiñonez, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) expuso que los principales temas tocados en la reunión estuvieron asociados a la reactivación económica del país, a la sostenibilidad fiscal, a las posibilidades de plantear o no una constituyente y a cómo se abrirían espacios de diálogo para generar acciones conjuntas con el sector privado “frente a lo que se manifestó dispuesto en el marco de la ruta de su proyecto político”.
Gremios respaldan a Aliadas sobre espacios con candidatos
Ante la controversia que se generó por las críticas de la derecha al espacio propiciado por Aliadas y Amcham con el candidato Iván Cepeda, los principales miembros salieron a defender la postura de la agremiación.
Recomendado: Iván Cepeda toma ventaja y la derecha no se unifica: expertos analizan el mapa electoral tras nueva encuesta
“Considero estos espacios importantes. Es valioso poder tener conversaciones siempre. Es importante para el empresariado que se puedan mantener las conversaciones y entender las líneas de cada uno de los aspirantes a la Presidencia”, comentó Quiñonez de la CCCE.
Adriana Guillen , presidente de Asocajas, relató que Aliadas agrupa gremios y asociaciones, la gran mayoría del sector servicios y que este es un sector cada vez más importante en el PIB nacional.
“María Claudia, como líder, es una mujer imparcial y seria, que siempre ha buscado que sus afiliados tengan la oportunidad de interlocutar con representantes de diferentes sectores y líneas de pensamiento. Resulta apenas natural que los empresarios, en desarrollo de un proceso electoral, escuchen las posturas de los diferentes candidatos”, agregó.
En línea con lo anterior, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, calificó como “injustos” al conjunto de cuestionamientos sobre la reunión y enfatizó en que la obligación como gremios es “hablar con todos”.
Para Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, “el ejerció gremial demanda poder escuchar y saber lo que cada uno de los candidatos tiene como objetivos de política pública ante una posible elección, eso no compromete ni sesga al gremio, al contrario lo fortalece por que puede discernir qué es mejor o peor para sus empresas asociadas. Los ataques y críticas desconocen la actividad gremial y su rol en la sociedad”.
Aunque no participó directamente en la reunión de ese día por complicaciones de salud, Ximena Tapias, presidente de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (Ucep) expuso que fueron muy desafortunados los comentarios de otros sectores que se originaron tras la reunión.
“Se nos olvida que hay libertad de expresión, se nos olvida que podemos oír sin que eso signifique conectar, o comprometerse, ni aceptar absolutamente nada. Entonces uno no debería hablar con nadie, si uno no está de alguna manera asegurando que ya va a apoyar lo que el otro dice. Es absurdo”, relató.
A su juicio, lo que más sorprende es que “se condene a personas que están haciendo un ejercicio democrático para tratar de saber qué está pasando en el país, qué propuestas hay, cuáles son nuestras diferencias, conciliables e irreconciliables, y eso se llama dialogar, y eso siempre tiene un propósito que es tratar de convivir”.
—