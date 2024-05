- Publicidad -

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, convocó este miércoles a elecciones generales anticipadas para el 4 de julio.

La decisión se produjo luego de conocerse el dato de inflación del país que cayó a su nivel más bajo en abril (2,3 % interanual).

Es importante recordar que el mandatario estaba obligado a llevar a cabo los comicios antes de enero de 2025.

“Es el momento de que los británicos elijan. Me guío por lo que creo que es lo correcto, no lo fácil, y no pondré la estabilidad económica en riesgo. Lucharé por cada voto“, expuso Sunak.

La noticia fue bien recibida por el Partido Laborista de la oposición, el cual es liderado por Keir Starmer, quien cada vez está subiendo más en las encuestas.

“Sunak confía en que una campaña astuta pueda dar lugar a un cambio espectacular, prolongando un periodo de gobierno conservador que comenzó en 2010 y que ha supervisado la economía de austeridad, el Brexit, la pandemia del covid-19 y una crisis del coste de la vida”, escribió CNBC.

¿Quién es Rishi Sunak?

El primer mandatario de Reino Unido reemplazó a Liz Truss, que a su vez sustituyó a Boris Johnson, en 2022, y que posteriormente -tras un caos político- renunció al cargo en octubre de ese año.

Sunak fue nombrado oficialmente en el cargo en octubre de 2024 por el rey Carlos III.

Sunak había perdido contra Truss en la carrera política por reemplazar a Johnson, pero la salida de la mandataria, finalmente lo dejaron vencedor en el cargo.

El primer ministro de Reino Unido también es el primer funcionario de origen indio en ocupar este cargo. Además, tan solo con 44 años es el más joven en más de 200 años en llegar a la sede del Gobierno.

Actualmente, su partido Conservador se enfrenta a una lucha por prolongar sus 14 años en el poder, en medio de un escenario en el que la mayoría de los británicos están descontentos con su gestión.