Rivana Business Park anunció la incorporación de un hotel que estará listo a finales de 2026

En medio del crecimiento del turismo de negocios en el país, recientemente, Rivana Business Park confirmó la incorporación de un hotel operado por AC Hotels by Marriott, cuya apertura está prevista para finales de 2026.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, entre enero y agosto de 2025, Antioquia recibió más de 20.900 visitantes por motivos de negocios, una tendencia que, según analistas del sector, seguirá en aumento ante el creciente número de compañías internacionales que instalan operaciones en la capital antioqueña.
Es por ello que este proyecto, ubicado en el Valle de Aburrá, integrará oficinas, comercio, espacios públicos y hospedaje, con el propósito de ofrecer una infraestructura integral que responda a las nuevas dinámicas del mercado empresarial.
El nuevo hotel, cuya apertura está prevista para finales de 2026, será operado por la cadena internacional Marriott bajo su marca AC Hotels by Marriott. Contará con 160 habitaciones y suites en la categoría Select Service Upscale, con ambientes especialmente diseñados para ejecutivos y viajeros de negocios.
Este desarrollo se alinea con los más modernos complejos corporativos del mundo, como Hudson Yards (Nueva York), Canary Wharf (Londres) y La Défense (París).
Recomendado: Vassar anuncia nueva edición en diciembre con más espacios culturales y formato híbrido
“Este nuevo hotel representa un paso decisivo en la consolidación de Rivana como un ecosistema empresarial conectado con las tendencias globales. Su presencia nos permite ofrecer una experiencia integral a las empresas y altos ejecutivos que visitan Medellín. Al mismo tiempo, atrae a multinacionales y compañías extranjeras que, gracias a las condiciones únicas que ofrece nuestro proyecto, deciden establecer sus operaciones en la ciudad”, afirmó Rafael Londoño Lema, presidente de QBO Constructores.
Este megaproyecto empresarial está ubicado en el corazón del corredor corporativo de Medellín, junto a Ciudad del Río y con acceso directo desde el Túnel de Oriente. Además, quedará cerca de Plaza Mayor, La Alpujarra, el centro y El Poblado.