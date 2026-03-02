Roberto Junguito Pombo dejará la presidencia de Organización Corona, empresa matriz de Corona Industrial y de Sodimac Colombia, tras siete años al frente del cargo. La decisión del directivo fue informada por la compañía, que anunció la activación del protocolo de sucesión.
Organización Corona agradeció el liderazgo de Junguito y destacó que, durante su periodo en el mando, la organización avanzó en su transformación estratégica, fortaleció sus negocios principales y puso en marcha nuevas plataformas de crecimiento.
“Agradecemos profundamente a Roberto Junguito su visión estratégica, su compromiso y su liderazgo durante estos siete años. Su gestión fue determinante para fortalecer la posición competitiva de la organización y continuar su desarrollo. Con el mismo afecto y respeto de siempre, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa”, indicó el Consejo Directivo.
La empresa también resaltó que con su guía se sentaron las bases para seguir creciendo en línea con su propósito de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
De acuerdo con la firma, Roberto Junguito acompañará a la organización en los próximos meses para asegurar una transición ordenada, mientras se adelanta el proceso de selección de su sucesor.
En ese orden de ideas, Organización Corona informará oportunamente sobre la designación de su nuevo presidente.
“Corona Industrial y Sodimac Colombia continúan operando con normalidad, bajo el liderazgo de sus equipos directivos”, concluyó la entidad.
