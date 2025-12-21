Rusia afirma que acuerdo de paz con Ucrania no mejora: ¿A qué se debe?

El principal asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este 21 de diciembre que las perspectivas de alcanzar la paz en Ucrania no han mejorado tras las enmiendas introducidas por Europa y Ucrania a un conjunto de propuestas de paz impulsadas inicialmente por Estados Unidos.
Ushakov aseguró que, en su opinión, las modificaciones no contribuyen a la posibilidad de lograr un acuerdo de paz duradero en el conflicto, según reportes de agencias internacionales.
Las declaraciones de Ushakov se produjeron en Moscú, donde explicó que, aunque no ha visto las propuestas definitivas en papel, existe una firme convicción por parte del Kremlin de que los cambios introducidos —tanto por las naciones europeas como por las autoridades ucranianas— no mejoran ni fortalecen el documento original redactado por Washington, lo que, a su juicio, no aumenta la probabilidad de poner fin a casi cuatro años de guerra.
Contexto de las propuestas de paz
Las propuestas redactadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania habían sido filtradas a los medios en semanas recientes, generando preocupaciones en Europa y Kiev por estar demasiado inclinadas en favor de los intereses de Moscú.
Estos temores llevaron a negociadores europeos y ucranianos a reunirse con enviados estadounidenses para introducir correcciones al borrador original con el objetivo de equilibrar las condiciones y asegurar que no se exigirían concesiones territoriales o de soberanía que Kiev considera inaceptables.
Sin embargo, Ushakov subrayó que los cambios realizados por estas partes no contribuyen al objetivo de lograr una paz a largo plazo y podrían, según la visión rusa, incluso dificultar un acuerdo sostenible.
Las reuniones diplomáticas en torno a este proceso de paz se han intensificado durante las últimas semanas. El enviado especial del Kremlin, Kirill Dmitriev, se reunió en Florida (Estados Unidos) con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, para continuar las conversaciones. Tanto estas como otras conversaciones con representantes europeos y ucranianos pretenden avanzar en la definición de un marco que pudiera eventualmente conducir a un alto el fuego o a negociaciones más amplias entre Moscú y Kiev.