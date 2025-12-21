Estados Unidos intercepta el tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela

Este domingo, 21 de diciembre, Estados Unidos interceptó el tercer buque petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, como muestra de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, según información de medios internacionales y funcionarios de Washington.
La acción, que se suma a al menos tres operaciones de interdicción marítima en menos de una semana, forma parte de la campaña declarada por el presidente estadounidense Donald Trump para hacer cumplir una “bloqueo completo” de buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela.
El operativo fue ejecutado por la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Defensa, y se produce en medio de una ampliación de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
La ofensiva en el mar Caribe
Según reportes de agencias como Reuters, este tercer buque fue abordado mientras se encontraba en el Caribe cerca de las aguas venezolanas. El gobierno estadounidense sostiene que este tipo de embarcaciones forman parte de lo que denomina la “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo sancionado hacia mercados internacionales y financiar actividades ilícitas del régimen de Maduro.
La interceptación se da apenas días después de que las fuerzas de Estados Unidos abordaran y confiscaren otro petrolero grande identificado como Centuries, que navegaba con bandera panameña y transportaba millones de barriles de crudo venezolano en dirección a Asia, presuntamente como parte de rutas diseñadas para eludir sanciones. Previamente, el 10 de diciembre, Estados Unidos había capturado el petrolero Skipper, previamente sancionado, como parte de esta ofensiva multicomponente en el mar Caribe.
Las autoridades de Washington, entre ellas la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostienen que estas operaciones buscan cortar flujos de petróleo que, en su visión, financian el llamado “narcoterrorismo” en la región bajo el liderazgo de Maduro. A través de publicaciones en redes sociales, Noem ha reiterado que Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento de petróleo sancionado y deteniendo las embarcaciones que participen en este tipo de comercio.
Por su parte, el gobierno venezolano ha advertido que tomará acciones diplomáticas ante organismos multilaterales, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para denunciar lo que considera una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana.