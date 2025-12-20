Estados Unidos ejecuta segundo bloqueo sobre barco petrolero en costas de Venezuela

Estados Unidos interceptó y decomisó este sábado la carga de un petrolero sancionado por Washington mientras navegaba en aguas internacionales frente a Venezuela.
Se trata del segundo operativo de este tipo en menos de dos semanas, luego de una acción similar ejecutada el pasado 10 de diciembre, lo que confirma un endurecimiento de la presión sobre el comercio petrolero del país caribeño, de acuerdo con información de la agencia Reuters.
La operación se conoció inicialmente por versiones de funcionarios citados por la agencia y fue ratificada posteriormente por medios estadounidenses. De acuerdo con esa información, la incautación se realizó bajo coordinación de la Guardia Costera de EE. UU., aunque no se revelaron detalles sobre la ubicación exacta ni la identidad de la embarcación.
De acuerdo con el diario El País, la esta acción se enmarca en el anuncio realizado días atrás por el presidente Donald Trump, quien advirtió sobre la imposición de un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
Petróleo en el foco de la agenda de EE. UU. en Venezuela
El endurecimiento del discurso coincidió con la reciente captura del Skipper, un buque petrolero también sancionado, interceptado frente a las costas venezolanas.
Ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que desde entonces operadores del mercado describen un virtual embargo sobre el comercio marítimo de crudo venezolano, ante el riesgo de nuevas incautaciones.
El País mencionó que Venezuela, al igual que otros países sometidos a sanciones como Irán y Rusia, ha recurrido durante años a una llamada “flota fantasma” para mantener sus exportaciones.
Se trata de embarcaciones antiguas, con cambios frecuentes de bandera y propiedad, utilizadas para esquivar los controles internacionales y seguir despachando petróleo a sus clientes.
A pesar de las advertencias de Washington, en los últimos días continuaron saliendo cargamentos de crudo desde puertos venezolanos. Algunas de estas embarcaciones incluso habrían contado con escolta militar, y al menos tres superpetroleros zarparon recientemente, de acuerdo con reportes del mercado.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en que mantendrá sus compromisos de exportación, especialmente hacia China, su principal comprador. No obstante, las cifras muestran una fuerte contracción en los envíos de crudo tras la incautación del Skipper, que transportaba cerca de 1,9 millones de barriles y navegaba con una bandera presuntamente irregular.