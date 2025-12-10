Trump confirma incautación de buque petrolero frente a costas de Venezuela, elevando la tensión en la región

Este miércoles 10 de diciembre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que las fuerzas de su país incautaron un buque petrolero frente a costas de Venezuela.
Según el mandatario estadounidense, “acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad”.
Aunque no dio más detalles, este anuncio acompaña las últimas acciones que ha realizado el Gobierno Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que han acusado de pertenecer al narcotráfico, específicamente al cartel de los soles. Sin embargo, este ultimo ha negado las acusaciones.
Y es que, desde hace meses, EE. UU. ha liderado estrategias en el Caribe para, según ese país, interrumpir rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Adicionalmente, en las últimas semanas, Trump anunció por medio de un mensaje en su cuenta de Truth Social el cierre del espacio aéreo de Venezuela para aeronaves civiles y criminales. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.
Estas acciones han despertado el interés de expertos, quienes aseguran que Venezuela podría estar a puertas de una intervención militar por parte de EE. UU.
Germán Darío Valencia, profesor del instituto de estudios políticos de la Universidad de Antioquia le contó a Valora Analitik que “la primera etapa fue traer armas y desplazar los buques; hoy tiene una gran cantidad de hombres y mujeres armados en el mar esperando a ver qué hacen. Posteriormente, la forma como ha actuado Estados Unidos está mostrando que la segunda etapa fue utilizar las armas para evitar el traslado de barcos y de embarcaciones hacia Estados Unidos, por lo que hay un bloqueo físico y militar”.
Por último, agregó que la tercera etapa ya fue anunciada, y es que “posiblemente van a empezar por tierra a atacar. la intervención militar ya se está dando y ya se está buscando ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro”.
