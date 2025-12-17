Venezuela enfrenta escasez crítica de espacio para almacenar petróleo en medio de restricciones de EE. UU.

Venezuela está al borde de una crisis en su industria petrolera debido a la casi saturación de su capacidad de almacenamiento de crudo, un efecto directo de las recientes restricciones en el movimiento de tanqueros y la intensificación de sanciones y medidas de Estados Unidos contra el sector energético venezolano.
De acuerdo con Reuters, la situación pone en riesgo no solo la operación logística de exportación, sino la continuidad de la producción misma si no se toman medidas inmediatas.
Los tanques de almacenamiento y los buques petroleros que funcionan como almacenes flotantes están cerca de su máxima capacidad, y se estima que podrían alcanzar el límite en aproximadamente diez días. Si el espacio para almacenar se agotara, Venezuela podría verse obligada a cerrar temporalmente algunos pozos de petróleo, una medida extrema dada la importancia del crudo como principal fuente de ingresos del país.
Restricciones a tanqueros y bloqueo en aumento
La escasez de espacio se produce en un contexto de mayor presión internacional sobre la industria petrolera venezolana. En los últimos días, Estados Unidos ha intensificado acciones contra buques sancionados vinculados a redes de transporte de petróleo venezolano, incluyendo la incautación de un supertanquero frente a las costas venezolanas.
Estas acciones han provocado que muchos operadores de tanqueros eviten las aguas venezolanas, reduciendo el flujo de petróleo hacia los puertos y contribuyendo al llenado de los espacios de almacenamiento disponibles.
Datos de empresas de análisis del sector muestran que la cantidad de tanqueros navegando hacia o dentro de las aguas venezolanas ha disminuido, en parte por el incremento de sanciones y la eventual orden estadounidense de bloquear tanqueros sancionados que entran o salen de los puertos venezolanos.
Impacto en producción y exportación
La crisis de almacenamiento se da en medio de una caída de la producción petrolera venezolana que ha llevado al país a niveles de extracción de crudo cercanos a su mínimo en siete meses, según analistas de energía. La agudización de las sanciones contra buques y operadores logísticos ha forzado a PDVSA y a operadores asociados a detener despachos o almacenarlos en tanques flotantes sin salida clara.
Además, los compradores globales de crudo venezolano, especialmente en Asia, han demandado descuentos cada vez mayores para compensar los riesgos logísticos y sancionatorios, reduciendo el ingreso efectivo por las exportaciones.
Recomendado: Trump ordena bloqueo total a petroleros venezolanos y califica al régimen de Maduro como terrorista
La situación en Venezuela ocurre en un contexto geopolítico complejo. Recientemente, Estados Unidos ha anunciado medidas más estrictas contra el movimiento de buques sancionados, lo que ha generado una reacción inmediata en los precios del petróleo global. Los contratos de crudo registraron un alza de alrededor del 2 % tras el anuncio de un bloqueo de tanqueros venezolanos por parte de Washington, aunque algunos analistas advierten que el impacto directo sobre la oferta global seguirá siendo limitado debido al elevado nivel de exceso de oferta en los mercados.
Expertos señalan que Venezuela, pese a poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, representa solo una fracción marginal de la oferta mundial actual —aproximadamente entre el 1 % y el 1,3 %— debido a sanciones, falta de inversión y dificultades logísticas. Por lo tanto, mientras la tensión geopolítica puede causar volatilidad temporal en los precios, no se anticipa que por sí solo desate una crisis global de suministro energético.