Trump ordena bloqueo total a petroleros venezolanos y califica al régimen de Maduro como terrorista

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump, a través de una publicación en sus redes sociales, designó al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista y ordenó rodear el país sudamericano.
“Venezuela está totalmente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, indicó Trump en su publicación.
De igual manera, aseguró que el “régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo y los yacimientos robados para financiarse y también para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.
En esa línea, el presidente estadounidense ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
“Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, indicó Trump.
Y agregó que Estados Unidos no permitirá que “criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”.
Recomendado: Estados Unidos suspende negociaciones del acuerdo comercial tecnológico con Reino Unido: ¿Cuáles son los motivos?
Cabe recordar que la semana pasada Trump hizo el anuncio de que su país había interceptado y confiscado a un petrolero frente a las costas venezolanas.
También, recientemente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) renovó su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el deterioro de la seguridad al sobrevolar Venezuela, instando a extremar precauciones en la región bajo la información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que incluye el espacio aéreo venezolano y áreas del sur y este del Caribe.