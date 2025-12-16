Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

Trump ordena bloqueo total a petroleros venezolanos y califica al régimen de Maduro como terrorista

El presidente estadounidense aseguró que no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen su nación.

Donald Trump, presidente de EE. UU. y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Donald Trump, presidente de EE. UU., y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Casa Blanca y Gobierno de Venezuela

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump, a través de una publicación en sus redes sociales, designó al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista y ordenó rodear el país sudamericano.

“Venezuela está totalmente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, indicó Trump en su publicación.

De igual manera, aseguró que el “régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo y los yacimientos robados para financiarse y también para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

En esa línea, el presidente estadounidense ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

“Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, indicó Trump.

Y agregó que Estados Unidos no permitirá que “criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”.

Nicolás Maduro ofreció petróleo y minerales a EE. UU. para frenar sanciones, según The New York Times
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Imagen: Flickr Gobierno de Venezuela.

Recomendado: Estados Unidos suspende negociaciones del acuerdo comercial tecnológico con Reino Unido: ¿Cuáles son los motivos?

Cabe recordar que la semana pasada Trump hizo el anuncio de que su país había interceptado y confiscado a un petrolero frente a las costas venezolanas.

También, recientemente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) renovó su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el deterioro de la seguridad al sobrevolar Venezuela, instando a extremar precauciones en la región bajo la información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que incluye el espacio aéreo venezolano y áreas del sur y este del Caribe.

