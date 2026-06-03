Pilar Rodríguez Caicedo asume la presidencia de Mayagüez S.A. tras su salida de Gases de Occidente

En un movimiento estratégico para el sector empresarial del suroccidente colombiano, se confirmó que Pilar Rodríguez Caicedo dejará su cargo como gerente general de Gases de Occidente S.A. E.S.P. para asumir la presidencia del Grupo Mayagüez S. A. El relevo en el liderazgo de ambas compañías se hará efectivo a mitad de este año.
Este 3 de junio de 2026, Gases de Occidente informó oficialmente al mercado sobre la renuncia de Rodríguez Caicedo, quien llegó al cargo en octubre 2022, señalando que sería efectiva a partir del 30 de junio de 2026.
En su comunicado, la empresa expresó un «especial agradecimiento” a la directiva “por su liderazgo, compromiso y profesionalismo, contribuyendo de manera significativa a su crecimiento y fortalecimiento institucional».
Casi de forma simultánea, Mayagüez S.A. anunció que su Junta Directiva designó a la ingeniera como presidente del grupo y representante legal de la compañía, cargo que ejercerá desde el 1 de julio de 2026.
Mayagüez agradeció la gestión de Isabel Cristina Solano Mejía, quien se desempeñó como presidente encargada y ahora ocupará el cargo de representante legal suplente.
Una trayectoria de alto perfil
Pilar Rodríguez Caicedo cuenta con una destacada hoja de vida, caracterizada por la gerencia de proyectos de alta complejidad tanto en el sector público como en el privado.
Es ingeniera civil de la Universidad de Los Andes y posee una maestría del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Su experiencia previa incluye roles de gran relevancia como gerente Administrativa y Financiera en Centra Ingeniería y Construcción, gerente en el Ferrocarril del Pacífico, presidenta de Metrocali (Sistema MIO), directora de Infraestructura en TransMilenio y gerente de Planeación de Operaciones para el Caribe en Kimberly-Clark.
La nueva casa de Rodríguez Caicedo es una organización emblemática fundada en 1937 en el valle geográfico del río Cauca. Con sede principal en Candelaria, Valle del Cauca, Mayagüez ha evolucionado de ser un trapiche panelero a convertirse en un referente de la agroindustria azucarera y la energía eco-amigable.
Actualmente, la compañía no solo destaca por la producción de azúcar, sino también por su incursión en la economía energética a través de la producción de bioetanol y energía eléctrica.
Mayagüez S.A. se define hoy como una organización enfocada en la «revolución sostenible», transformando la caña de azúcar en energía y desarrollo para las comunidades de la región.
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