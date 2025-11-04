Ryan Castro tendrá concierto en Medellín: fecha, lugar y venta de boletería

Ryan Castro, una de las principales figuras del reggaetón y el dancehall en América Latina, anunció oficialmente el que será el espectáculo más grande de su carrera, tras el éxito de su reciente presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde las entradas se agotaron en pocas horas.
El concierto se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el 25 de abril de 2026.
Este evento representará su única presentación en Colombia durante ese año y marcará un nuevo hito en su trayectoria artística, así como un acontecimiento relevante para la música urbana nacional.
La boletería estará disponible en tres etapas. El registro de fanáticos se habilitará el 4 de noviembre a las 6:30 p. m.; la preventa exclusiva comenzará el 6 de noviembre a las 10:00 a. m., y la venta general se abrirá el 7 de noviembre a la misma hora. Los interesados podrán adquirir sus entradas y consultar información adicional sobre el evento en los portales SendeworldTour.com y tuboleta.com.
Como parte de este anuncio, Ryan Castro publicó un video considerado uno de los más personales de su carrera. En la producción, el artista abre las puertas de su casa en el barrio Pedregal de Medellín, el lugar donde creció, para compartir escenas de su vida cotidiana junto a su familia y amigos. Este material refleja el vínculo del cantante con sus raíces y el recorrido que lo ha llevado a consolidarse como referente del género urbano.
El concierto en el Atanasio Girardot se suma al impacto generado por su presentación en Bogotá el pasado 31 de octubre, que reunió a más de 20.000 asistentes. Durante esa noche, interpretó los temas más reconocidos de sus dos producciones discográficas más recientes: Sendé y Hopi Sendé.
Actualmente, el artista se alista para iniciar su Sendé Tour en Estados Unidos, con presentaciones confirmadas en Miami (9 de noviembre), Nueva York (16 de noviembre) y Los Ángeles (22 de noviembre). Con esta gira, Ryan Castro continúa ampliando su proyección internacional y consolidando la presencia del talento colombiano en los escenarios más importantes del continente.