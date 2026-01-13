Así impacta el aumento del salario mínimo de 2026 a las pymes colombianas

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
El incremento del salario mínimo para el 2026 ya se estableció por decreto presidencial en 23,72%, incluyendo el auxilio de transporte. Esta decisión tendrán efectos directos sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes), sobre todo por el aumento en los costos operativos dados también por la reciente reforma laboral.
A continuación, explicamos los impactos en la operación y cómo puede preparar las finanzas de su pyme para cumplir con las nuevas obligaciones financieras de cara al nuevo año.
Principales impactos del aumento del salario mínimo
Para algunos gremios la decisión del Gobierno establece retos importantes. Fenalco venía advirtiendo que un incremento del salario mínimo por encima de dos dígitos podía presionar la informalidad.
Junto al salario mínimo, crecerán rubros como prestaciones sociales, seguridad social, beneficios obligatorios, vacaciones, cesantías, lo que eleva el costo total de empleo.
Por eso, algunas pymes podrían optar por contratar bajo modalidades como prestación de servicios, contratos temporales e, incluso, aplicar reducción de horas de trabajo o despidos para aliviar la carga salarial.
Además, se podría dar una posible presión sobre precios de productos o servicios.Para mantener los márgenes, muchas pymes podrían verse obligadas a trasladar parte del costo a sus clientes.
Estos efectos pueden golpear de forma desproporcionada a las micro y pequeñas empresas, que suelen operar con márgenes estrechos y menos flexibilidad financiera.
¿Cómo prepararse para el aumento del salario mínimo en una Pyme?
Anticiparse a este ajuste será clave para que su empresa pueda seguir operando y se adapte sin sobresaltos. Algunas estrategias recomendadas por Kapital Colombia incluyen:
- Revisar y ajustar el presupuesto operativo. Proyectar escenarios con el incremento ya definido (salario mínimo y auxilio de transporte) y sumar un escenario adicional si su empresa acostumbra ajustar sueldos por encima del mínimo para mantener escalas internas.
- Evaluar la rentabilidad por empleado. Comparar ingresos vs costos reales (salario + prestaciones + cargas sociales) para determinar si se necesita aumentar precios, optimizar procesos o reducir costos.
- Mejorar la productividad. Cuando sea posible, busque optimizar procesos, capacitar al personal o invertir en tecnología para que el costo laboral se compense con mayor rendimiento. La IA puede ser un aliado para tareas operativas repetitivas.
- Revisar la estructura tarifaria o de precios de los productos/servicios. Analizar si es viable trasladar parte del incremento a los clientes, considerando la sensibilidad precio-demanda.
- Reservar un colchón financiero. Guardar una reserva (ej. 2–3 meses de nómina) para amortiguar el impacto durante los primeros meses del ajuste. También puede revisar opciones de financiamiento que le den liquidez, pero que no ahoguen su caja en un futuro.
- Comunicar las necesidades operativas al equipo de trabajo. La transparencia en los costos y planes puede ayudar a negociar ajustes, reorganizar funciones o definir prioridades con sus colaboradores.
Este es el momento de hacer cuentas, modelar distintos escenarios y tomar decisiones informadas. Prepararse le dará ventaja para mantener estabilidad operativa y financiera. Especialmente, si se cuenta con una planeación cuidadosa, ajustes estratégicos en costos, precios y procesos, así como una gestión anticipada del flujo de caja para mitigar el impacto.