El gobierno del presidente Petro asegura que la inflación del 5,3 % a enero no se explicó por los ajustes sobre el salario mínimo, calificado como desproporcionado por analistas y empresarios.
Sin embargo, el lado del incremento de costos para empresas que prestan servicios clave para la economía, el ajuste salarial se estaría transmitiendo por aumentos de costos para los consumidores.
De acuerdo con el mismo Banco de la República, el salario mínimo en Colombia, indudablemente, hará más compleja la tarea de buscar herramientas y mecanismos para retomar el IPC a la frontera del 3 %.
Llaman la atención los análisis en el hecho de que, si bien en enero se sintieron algunos efectos de ese nuevo costo, el golpe más complejo podría sentirse en los próximos meses.
Expectativas del salario mínimo en la inflación en Colombia
Lo anterior pues hay empresas que siguen ajustando sus presupuestos y precios que van a aumentar en las próximas semanas.
El pago mínimo a los trabajadores en Colombia, hay que recordar, también tendría implicaciones sobre precios puntuales de la economía local, condicionando, por ejemplo, los precios de algunas viviendas.
Un informe de BBVA Research indica que la inflación se aceleró en enero debido a las indexaciones, efecto que se vio exacerbado por el incremento del 23 % en el salario mínimo.
“En este contexto, las subcanastas de servicios y bienes, que son las más sensibles al aumento del salario mínimo, registraron un incremento significativo en su inflación anual”, dice el documento.