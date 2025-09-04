En medio de algunas crisis del sistema de salud en Colombia, hay entidades privadas que siguen anunciando nuevos servicios de atención con foco en los adultos mayores.
De acuerdo con el Gobierno, en medio de las modificaciones al sistema de atención siguen otorgándose servicios a través de empresas privadas más allá del POS o aportes obligatorios que hacen trabajadores y empresas.
Coomeva Medicina Prepagada dio a conocer una solución para personas mayores de 60 años. El foco en un nuevo servicio de salud en Colombia para estas personas se centra en, entre otros, que la esperanza de vida pasó de 46,5 años en 1950 a más de 71 años.
Recuerda la firma que, en Colombia, según el DANE, en 2023 las personas mayores de 60 años, representaban el 14,5 % de la población, concentrada en ciudades como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín y Pereira.
Coomeva Medicina Prepagada lanza Cuidado Senior, servicio que les permite a los mayores de 60 años elegir programas desde $56.910, con coberturas desde el acceso a atención médica domiciliaria y traslado en ambulancia 24/7 hasta consultas con especialistas, terapias y acompañamiento hospitalario, entre otros.
Más detalles del nuevo servicio de salud en Colombia
“Los programas con enfoque en “Cuidado Senior” de Coomeva Medicina Prepagada, que pueden elegir los adultos mayores son: “Preferente” con tarifas desde $617.715, con red médica exclusiva y cobertura en servicios ambulatorios, urgencias, hospitalización y cirugía”, dijo la firma.
También ofrece un servicio de salud en Colombia “Tradicional Especial”, desde $130.095, con acceso directo a 9 especialidades y atención de urgencias, además de un “Ambulatorio Especial” desde $229.320 y “Ambulatorio Esencial” desde $194.250, con atención ilimitada en especialistas, odontología y terapias básicas.
“Cuidado Senior nace de escuchar a nuestros afiliados y entender que hoy, más que nunca, las personas mayores de 60 años necesitan sentirse acompañadas, cuidadas y valoradas. Por eso esta solución no es un plan ni un programa; es una respuesta concreta y flexible a sus necesidades reales”, afirmó Rodolfo Arana, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada sobre el nuevo servicio de salud en Colombia.