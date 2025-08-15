Samsung ya presentó en Colombia su nueva generación de celulares plegables: Así puede comprarlos más barato

Samsung presentó en Colombia la nueva generación de sus dispositivos plegables: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, smartphones que integran potentes avances en diseño, funcionalidad e inteligencia artificial.
Esta generación de plegables inaugura una era donde el diseño vanguardista y la IA convergen para ofrecer experiencias más personalizadas.
Los nuevos celulares
El Galaxy Z Fold7 combina potencia, diseño ultra delgado e inteligencia artificial en el formato plegable más avanzado de Samsung hasta la fecha. Tiene 8,9 mm de grosor y 215 g de peso, ofrece una pantalla principal de 8”, ideal para multitarea, edición creativa y trabajo en movimiento.
La cámara de 200 MP, equipada con IA avanzada, permite capturas profesionales, incluso en condiciones de baja luz, mientras que funciones como Asistente de Foto, Borrador de Audio e Instant Slow-Mo transforman la forma de crear y editar contenido directamente desde el dispositivo.
Gracias a One UI 8 y Android 16, el Galaxy Z Fold7 ofrece una experiencia de usuario centrada en IA, con herramientas como Gemini Live, Marcar para buscar, Arrastrar y Soltar y Multitarea.
El Galaxy Z Flip7 incorpora una FlexWindow de 4,1” completamente rediseñada, que permite acceder a notificaciones, apps, asistentes de IA y funciones creativas sin necesidad de abrir el teléfono.
Su diseño ultradelgado de 188 g de peso, está acompañado por la batería más grande de la serie Flip hasta ahora (4.300 mAh) y resistencia al agua IP48. Además, tiene cámara dual de 50 MP y 12 MP, tecnología FlexCam y herramientas como Auto Zoom y Real-Time Filters.
La integración de Galaxy AI en la FlexWindow permite personalizar la experiencia con relojes inteligentes, fondos adaptativos, emojis y alertas dinámicas.
El nuevo Galaxy Z Flip7 FE llega como una propuesta más accesible, manteniendo las características distintivas de la serie Z Flip. Su pantalla principal es de 6,7” y tiene un diseño compacto.
Cuenta con cámara de 50 MP, funcionalidades Galaxy AI como traducción en tiempo real y Now Brief, y un diseño minimalista en dos tonos: blanco y negro.
Cabe mencionar que los tres dispositivos incorporan materiales reciclados (plástico, aluminio, litio, cobalto, vidrio, entre otros), empaque 100 % reciclado y son compatibles con el programa de autorreparación de Samsung, disponible en Colombia.
Además, los tres modelos cuentan con 7 años de actualizaciones de seguridad y del sistema operativo, y nuevas capas de protección como Knox Enhanced Encrypted Protection, garantizando una experiencia segura y duradera.
Disponibilidad en Colombia
Los nuevos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE estarán disponibles en preventa en Colombia hasta el 30 de septiembre, con beneficios exclusivos como financiación a 0 % de interés y bonos de hasta $1.000.000 por entrega de equipos anteriores.
Además, Samsung Colombia lanzó su programa Compra & Prueba con el nuevo Galaxy Z Fold7, permitiendo a los usuarios probarlo hasta por 60 días y obtener reembolso total si deciden devolverlo. Aplica para compras el eStore de Samsung y no incluye el plan canje Entrego y Estreno.
Los precios y bonos son:
Galaxy Z Fold7 1TB: $12.299.900 – Bono Entrego y Estreno: $1.000.000
Galaxy Z Fold7 512GB: $11.099.900 – Bono Entrego y Estreno: $1.000.000
Galaxy Z Fold7 256GB: $10.499.900 – Bono Entrego y Estreno: $1.000.000
Galaxy Z Flip7 512GB: $6.699.900 – Bono Entrego y Estreno: $700.000
Galaxy Z Flip7 256GB: $6.099.900 – Bono Entrego y Estreno: $700.000
Galaxy Z Flip7 FE 256GB: $5.399.900 – Bono Entrego y Estreno: $500.000
Galaxy Z Flip7 FE: 1286GB $5.099.900 – Bono Entrego y Estreno: $500.000