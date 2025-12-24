El 2025 ha representado un año de expansión para la aerolínea estatal colombiana, Satena, no solo con la ampliación de su conectividad, sino también con la incorporación de más flota para su operación.
La apertura oficial de la ruta Barranquilla–Riohacha -que iniciará el 16 de enero de 2026, con tres frecuencias semanales los días lunes, miércoles y viernes- fue el más reciente hito, pues se convierte en la primera vez que la empresa operará en La Guajira.
La ruta será operada en aeronaves ATR 72, equipos de última generación con capacidad para 70 pasajeros.
Para la empresa, este trayecto responde a la necesidad de mejorar la conectividad regional en el Caribe, facilitando los desplazamientos por motivos turísticos, comerciales, sociales y empresariales, y contribuyendo al fortalecimiento de los corredores económicos de la región.
Pero este fue solo uno de los destinos a los que Satena arribó este año. Y es que la compañía aérea amplió su red hasta operar 172 rutas nacionales y una internacional, fortaleciendo la conectividad en zonas donde otras aerolíneas no llegan.
En 2025, se lanzaron conexiones importantes como Bogotá–Nuquí–Bogotá (costa Pacífica) e Ipiales–Puerto Asís–Ipiales (frontera suroccidental)
Además, Satena anunció nuevas rutas desde Barranquilla hacia Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica, consolidando la presencia en el Caribe y el noreste colombiano.
El crecimiento de la conectividad de Satena ha sido exponencial si se tiene en cuenta que, en 2022, la aerolínea contaba con 88 rutas de ida; en 2023, con 108; y en 2024, con 144.
“Seguimos consolidándonos como la aerolínea que llega donde otros no llegan, con la red de rutas más amplia del país. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio seguro, confiable y cercano, impulsando oportunidades y desarrollo para miles de colombianos en las regiones”, destacó el presidente de la empresa, General Óscar Zuluaga.
Una historia de más de seis décadas
Satena, que significa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales fue creada en 1962 por el Estado colombiano y adscrita a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Su misión original era conectar regiones apartadas, muchas de ellas sin carreteras, con condiciones geográficas difíciles y baja rentabilidad para operadores privados.
En sus primeros años, la aerolínea operaba vuelos militares y civiles, llevando no solo pasajeros, sino también alimentos, medicinas, correo y personal médico a territorios olvidados del país, volando en pistas cortas y con flota que incluyó a aviones Douglas DC-3, DHC-6 Twin Otter y Fokker F-27.
Fue hasta el año 2000 cuando se decidió trabajar en un mayor enfoque en servicio a pasajeros y empezar una transformación orientada a este ámbito.
Tal como su propósito, su flota se ha ido transformando y modernizando también con el tiempo y a principios de diciembre de este año, Satena comunicó llegada de un nuevo ATR 42-600, una aeronave de última generación con la que se ampliará la capacidad operativa y reforzará la conectividad en regiones.
Con esta aeronave, la capacidad de la empresa ahora asciende ahora a 19 equipos operativos: 5 ATR 72, 10 ATR 42, 2 ERJ 145 y 2 Twin Otter, fortaleciendo así el propósito de llegar a territorios con condiciones más adversas de operación.
Venezuela, un destino relevante para Satena
La operación con Venezuela se convirtió en el primer trayecto internacional implementado por Satena en su red de rutas.
En marzo de 2023, la empresa reanudó sus vuelos entre Bogotá (BOG) y Caracas, tras mejoras en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Sin embargo, en octubre de ese año, la empresa ajustó su oferta y suspendió esa ruta para dar paso a la conexión entre Bogotá y Valencia como nuevo destino internacional. Actualmente, la conexión con Venezuela se encuentra suspendida como consecuencia de la coyuntura de tensiones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el del estadounidense, Donald Trump, que han causado intermitencias en los sistemas de navegación satelital, representando un riesgo para la seguridad operacional.