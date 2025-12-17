Satena anunció la incorporación de un nuevo ATR 42-600 a su flota, una aeronave de última generación que permitirá ampliar su capacidad operativa y fortalecer la conectividad aérea en las regiones.
El avión, identificado con el número de serie MSN 1619, arribará a Colombia luego de un vuelo ferry que se realizará entre el 16 y el 19 de diciembre de 2025 desde el Centro de Entregas de ATR, ubicado en Toulouse, Francia.
Esta incorporación hace parte del plan de modernización y expansión de flota que la aerolínea viene ejecutando con el objetivo de aumentar su presencia regional y mejorar la eficiencia de sus operaciones.
El itinerario del vuelo ferry contempla la recepción oficial de la aeronave el lunes 15 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Toulouse Blagnac.
Posteriormente, el miércoles 17 de diciembre iniciará el traslado con la ruta Toulouse–Keflavík, en Islandia. El jueves 18 de diciembre continuará el recorrido entre Keflavík, Goose Bay y Halifax, en Canadá, mientras que el viernes 19 de diciembre el avión volará desde Halifax hasta Nassau, en Bahamas.
Finalmente, el sábado 20 de diciembre se realizará el trayecto final entre Nassau y Bogotá, donde la aeronave llegará al hangar de Satena.
Mayor eficiencia con el nuevo avión de Satena
De acuerdo con la compañía aérea, la aeronave operará bajo la matrícula militar FAC 1177 y la matrícula civil HK-5474, reforzando la capacidad de Satena para atender destinos estratégicos.
Para el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea, esta incorporación representa un paso fundamental en la integración del territorio colombiano.
El ATR 42-600 permitirá aumentar la eficiencia en operaciones desde pistas cortas y en escenarios geográficos complejos. Su tecnología avanzada, menor consumo de combustible y buen desempeño en altitud lo convierten en un aliado estratégico para operar en destinos donde otras aerolíneas no cuentan con capacidad o presencia.
Está previsto que la aeronave entre en operación pocas semanas después de su llegada al país, contribuyendo al fortalecimiento de las rutas actuales y a la eventual apertura de nuevas conexiones regionales.
Con esta incorporación, la flota de Satena asciende a 19 aeronaves operativas, distribuidas en cinco ATR 72, diez ATR 42, dos ERJ 145 y dos Twin Otter, lo que consolida su capacidad para atender de manera eficiente y segura las diferentes regiones del país.
“Satena crece con propósito. Seguimos consolidándonos como la aerolínea que llega donde otros no llegan, con la red de rutas más amplia del país”, concluyó el presidente de la compañía.