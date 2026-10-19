Se desploma la favorabilidad de la fiscal general, Luz Adriana Camargo: ¿qué hay detrás de su mala imagen?

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ocupa el último lugar en imagen favorable entre los 18 líderes políticos evaluados en la encuesta LatAm Pulse de septiembre de 2026, realizada por AtlasIntel para Bloomberg.
Según el sondeo, solo 8 % de los consultados tiene una imagen positiva de Camargo, mientras que 46 % la percibe de forma negativa. Otro 47 % respondió que no sabe.
Camargo se ubica por debajo de figuras como Roy Barreras (9 % positiva), Rafael Nieto (10 %) y César Gaviria (14 %).
El resultado llega tras meses de críticas a la gestión de la Fiscalía. Su administración ha sido duramente cuestionada en casos de alto perfil, como el juicio a Nicolás Petro y el saqueo a la UNGRD.
También ha recibido reclamos de la familia del senador Miguel Uribe y de sectores de derecha por el ritmo de las investigaciones del caso, y por los procesos de corrupción que rodean al gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Una de sus apariciones más recientes fue el 15 de septiembre, ante la Comisión Primera del Senado. Allí advirtió que el presupuesto actual solo le alcanzaría a la entidad hasta mediados de 2027. La fiscal también señaló que la cobertura territorial de la Fiscalía sigue por debajo de lo que considera necesario.
Camargo ha cultivado un perfil bajo desde su llegada. Ella misma anticipó que sería “la fiscal más aburrida para los medios”. Sin embargo, persiste la sensación de que, al no dar la cara ni la voz, no ha entregado los resultados que se esperan de ella.
El analista político, Juan Serrano, señaló que la Fiscalía debe ser un órgano independiente y la justicia debe estar por encima de la política., por ello, “la aparente cercanía entre la fiscal y el petrismo ha generado cuestionamientos sobre su independencia y podría estar afectando su favorabilidad”.
Y añadió: “Existe la percepción en algunos sectores de que la Fiscalía estaría favoreciendo al círculo cercano de Gustavo Petro en investigaciones de gravedad que el país merece conocer y esclarecer. Su elección a partir de una terna presentada por Gustavo Petro tiene implicacion directa en su legitimidad”.
Por otro lado, Yann Basset, analista, explicó: “Creo que hay una mezcla de razones estructurales y coyunturales. Ante una pregunta de este tipo, muchas personas reaccionan expresando una percepción, lamentablemente fundamentada en muchos casos, de lentitud o incluso de ineficacia de la justicia. Por eso, muchas respuestas reflejan ese descontento general”.
Y agregó: “En cuanto a las razones más coyunturales, ella ha recibido numerosas críticas por parte de la familia de Miguel Uribe y de personalidades de derecha por la lentitud de las investigaciones relacionadas con el caso del senador. También ha sido cuestionada por los procesos de corrupción que rodean al gobierno de Gustavo Petro. Estos señalamientos forman parte de la misma problemática general: la percepción de ineficacia o lentitud de la justicia, aplicada a contextos particulares”.
El analista agregó que es necesario matizar estos resultados y recalcar que, en realidad, “la mayoría de las personas responde que no sabe o que probablemente no conoce a la fiscal general”.
Por su parte, el analista Gabriel Cifuentes señaló: “Los pobres resultados de su gestión, la falta de avances en hechos connotados de corrupción, la falta de una comunicación fluida y la percepción de que los procesos en contra de altos funcionarios del gobierno salpicados en delicados escándalos de corrupción no avanzan a pesar de toda la evidencia que existe”.
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