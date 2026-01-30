Sebastián Nicholls asumirá la Presidencia de HDI Seguros Colombia

Luiz Francisco Minarelli Campos dejará la Presidencia de HDI Seguros en Colombia, y en su reemplazo, Sebastián Nicholls, actual vicepresidente financiero (CFO) asumirá el liderazgo de la compañía a partir del 1 de abril de 2026.
Durante su gestión, Minarelli lideró una etapa clave para la compañía, marcada por la integración de Liberty Seguros y HDI Seguros, así como por una transformación que consolidó un crecimiento rentable y fortaleció la posición de la compañía en el mercado asegurador colombiano.
“Desde HDI International tenemos plena confianza en la solidez de HDI Seguros Colombia y en el equipo que ha construido una compañía fuerte, integrada y con una estrategia clara de crecimiento rentable. Esta transición de liderazgo refleja una sucesión planificada y responsable, que garantiza continuidad y estabilidad para el mercado colombiano” señaló Wilm Langenbach, CEO de HDI International.
Nicholls cuenta con una amplia trayectoria en los sectores financiero y de salud, con experiencia en estrategia, transformación empresarial, distribución y finanzas corporativas.
Desde su llegada a HDI Seguros Colombia en 2023 como CFO, ha contribuido al fortalecimiento de los indicadores financieros, a la eficiencia operativa y a la mejora continua de los resultados técnicos de la compañía.
Luiz Francisco Minarelli se refirió a su salida, mencionando que “ha sido un privilegio liderar HDI Seguros Colombia en un momento tan relevante de su historia. Me voy profundamente agradecido con el equipo por su compromiso y profesionalismo, y con la certeza de que la compañía queda en excelentes manos para continuar su desarrollo y crecimiento en el país”.
Por su parte, Sebastián Nicholls expresó: “Asumo este nuevo rol con gratitud y responsabilidad. Continuaremos construyendo sobre los logros alcanzados, fortaleciendo nuestra propuesta de valor y reafirmando nuestro compromiso con clientes, intermediarios y aliados estratégicos en Colombia”.