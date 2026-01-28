Como se había revelado hace unos meses en medios de comunicación, el presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano, dejará su cargo después de más de dos décadas al frente del gremio.
En una carta de renuncia conocida este miércoles, el dirigente expuso que su salida se efectuará oficialmente en el primer semestre de 2026, puntualmente en el mes de abril.
“Durante estos 25 años me desempeñé con el mayor compromiso, dedicación y pasión por este maravilloso sector, que tanto le aporta al país. Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento por su valiosa contribución a tantos logros alcanzados”, afirmó en el documento.
Los avances del sector floricultor
Solano, quien se convirtió en un referente del sector agricultor por su trayectoria en el acompañamiento del cultivo y exportación de flores colombianas dejó al sector avanzado en grandes logros.
Con corte a noviembre de 2025, el sector terminó el año pasado con más de 113.000 toneladas de flores vendidas al mundo, lo que representó un incremento de 0,1 %, según los más recientes datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Como presidente de Asocolflores, condujo al gremio en varios de los momentos más complejos que ha enfrentado el sector: los prolongados años de revaluación de comienzos de los 2000, la crisis derivada de la pandemia y, más recientemente, la crisis diplomática con Estados Unidos.
“A nivel nacional siempre mantuvo relaciones y acceso al más alto nivel en todos los gobiernos durante su período al frente del gremio.
También consolidó una visión estratégica que permitió proyectar a la floricultura colombiana como un referente mundial, con presencia en más de 100 países”, destacaron desde el gremio.
A través de los diferentes programas adelantados por la agremiación se logró no solo el impulso de la marca en el exterior, sino que también la consolidación de más de 240.000 empleos formales, de los cuales el 65 % son ocupados por mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia.
En sostenibilidad, hoy en Colombia más del 70 % de los cultivos de exportación cuentan con FSF, incluyendo 30 pequeños productores. Cabe destacar que el año que finaliza consolidó a este sello como un estándar de exportación frente a las buenas prácticas.
En Colombia y Ecuador ya son más de 9.000 hectáreas certificadas, mientras que, en Nicaragua, Perú y otros países de Centro América avanzan procesos de preparación de grupos empresariales para iniciar este camino.
Finalmente, hay que mencionar que entre sus últimos reconocimientos, Solano fue exaltado por la Society of American Florists (SAF) e incluido en su Sala de la Fama, el máximo reconocimiento global de la industria floral.